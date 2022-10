Quilmes: Allanamiento en urgencia por robo agravado por el uso de arma de fuego

ALLANAMIENTO EN URGENCIA – ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO – PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE GUERRA Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO (01 MASC APREHENDIDO MAYOR). LA COLONIA

S.R. AMBA SUR 1

CRIA QUILMES 3°

08OCT22

LUGAR: CALLE ANDRÉS BARANDA Y NAMUNCURA (Villa Los Álamos) Quilmes.-

TEXTO: Fecha, personal policial del C.P Quilmes, son comisionados por 911 a calles Juan B. Justo y B.P. Galdos, donde habría un robo en comercio consumado, fugando los masculinos en un Renault Clío Oscuro. Al arribo de las intersecciones de Beruti y Ricardo Rojas personal observan el Clío, el cual emprende la fuga, realizándose una persecución. Al llegar a la intersección de Andrés Baranda y Namuncura, los masculinos abandonan el Renault Clio oscuro, Ptte. NAX-546, fugando a pie hacia la villa de emergencias, observando que el acompañante llevaba un arma de fuego empuñada en su mano derecha, quien trata de romper la puerta de un domicilio, pero al no concretar su cometido, salta el paredón y al caer al patio efectúa un disparo hacia los uniformados, siendo el otro malviviente continua la fuga a pie hacia el interior de los pasillos, donde se lo pierde de vista. Personal policial realiza un rastrillaje por la zona donde observa al masculino en el patio trasero de una finca descartar una pistola siendo marca Tanfoglio , calibre 9mm, serie número AE 68139, con munición en recámara y un cargador con 12 proyectiles mismo calibre intacto, para luego saltar hacia el domicilio lindero donde se logra la aprehensión del mismo, identificándolo como CRISTIAN ARIES GUARDO,(48), dlio calle Alzaga N° 580 e/ Pueyrredón y Soler de Quilmes, realizándole una requisa incautando dos teléfonos celulares, dos billeteras, guantes negros, y dinero en efectivo. Asimismo procedemos a incautar vehículo utilizado en el hecho siendo Renault Clío Mío 5 puertas de color gris oscuro, domicilio NAX-546, el cual no posee impedimento. Asimismo se estableció que la pistola incautada posee un pedido de secuestro de la Comisaria José C. Paz Primera, por el delito de Hurto, del año 2002. Seguidamente se procede al traslado del aprehendió, secuestro de arma de fuego y vehículo hacia la seccional policial. Una vez en dependencia se hace presente la víctima de la calle Juan B. Justo y B.P. Galdos, quien posee un comercio del rubro carnicería, a quien se lo identifico como: ELVIO RAMÓN, quien presenta herida cortante en cuero cabelludo, reconociendo el vehículo utilizado, como así también al aprehendido, manifestando que le habían sustraído únicamente dinero en efectivo. De comunicación con la Dra. KARINA GALLO, a/c de la UFIYJ NRO 04 QUILMES, la misma avalo lo actuado, disponiendo que se labren actuaciones de epígrafe y diligencias de rigor. De surgir se ampliara. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.

https://www.youtube.com/shorts/RNodBTGIsgw