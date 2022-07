Avellaneda: Un aprehendido por falsa denuncia y tentativa de estafa

01 MASC. MAYOR APREHENDIDO POR FALSA DENUNCIA Y TTVA DE ESTAFA

S. R. AMBA SUR 1

E.P.D.S. AVELLANEDA. –

COM. 6ta. AVELLANEDA

INTERVIENE: UFI y J Nro. 04 de AVELLANEDA. Dr. Prieto Mario

04JULIO22.

DENUNCIANTE: PERSONAL POLICIAL

APREHENDIDO: NACHO COARITE CARLOS JAVIER, bol. 32 años de edad.-

EXTRACTO: fecha y hora informo al señor jefe, que personal del GTO de este elemento a raíz de denuncia realizada el día 02 de julio de mención por el ciudadano NACHO COARITE CARLOS, caratuladas HURTO DE AUTOMOTOR de vehículo marca RENAULT modelo MASTER DCI 120 LARGO, de color blanco, con dominio colocado FWG-550, tras arduas tareas investigativas y testimonios recabados, logro certificar que el rodado de mención NO fue sustraído en jurisdicción, se determino que el progenitor de denunciante en autos, se habría trasladado con el vehículo de mención a jugar al futbol a la plaza Carrefour de la paternal (CABA) y bebió de más, y al regresar donde dejo estacionado su rodado ya no estaba. Mantenida comunicación con UFI y J Nro. 04 de avellaneda, dispuso Re caratular actuaciones a FALSA DENUNCIA y TTVA. ESTAFA, Not. 60, 89 y 92 del C.P.P respecto del masculino de mención. Y demás diligencias de rigor. FDO. ROLANDO VILLALBA.CRIO. JEFE DE DEPENDENCIA.