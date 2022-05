Avellaneda: Suicidio, allanamiento y secuestro de armas y drogas

SUICIDIO ALLANAMIENTO EN URGENCIA – FEMENINA MAYOR PERUANA FALLECIDA POR INGERIR BOCHITAS DE NYLON DE COCAINA – DEL ALLANAMIENTO SE LOGRO SECUESTRO DE $ 1.320.760, 900 DÓLARES, 20 TELÉFONOS CELULARES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, 01 REVÓLVER CALIBRE 22 y 01 PISTOLA CAL. 380, DOS FRASCOS DE PICADURA DE MARIHUANA Y APREHENSION DE UNA FEMENINA y 2 MASCULINOS POR DOBLE TENENCIA ARMA DE USO CIVIL Y TENENCIA ESTUPEFACIENTES.

S.R. AMBA SUR I

COMISARIA QUINTA.

Fecha: 18/05/2022,

Lugar del hecho: MATANZA Y CORDERO, WILDE

Denunciante: PERSONAL POLICIAL

CAUSANTE: PARICAHUA FLORES JUDITH KATHERINE, peruana, de 31 años de edad, soltero, ddo. MANZANA 115, CASA 550 S/N, SECTOR SAN MARTÍN, RETIRO CABA, ÓBITO

IDENTIFICADOS: MÁXIMO ROBERTO FERNÁNDEZ, argentino, de 37 años, soltero, instruido, argentino, , domiciliado en calle Boulevard de los italianos al 1300 Lanús, (conductor)

ALFREDO DANY PARICAHUA FLORES, nacionalidad peruano, de 33 años, soltero, instruido, técnico, domicilio en la República de Perú

APREHENDIDOS: NATALIA ALEJANDRA GÓMEZ SOTO (22) Ddo CORDERO al 5100 Wilde.

WALDIR CRISTOPHER YAURI QUICAÑO (28), peruano, INDOCUMENTADO. DDO. CORDERO al 5100 Wilde

CESARIO ALBERTO YAURI LAURA, peruano, (54), Ddo Mza 115 casa 550 Retiró CABA.-

PRODUCIR INFORME: Llevo a conocimiento del Sr. Jefe, fecha siendo las 02:30 horas, personal policial de Comando Patrulla Avellaneda, intercepta una femenina quien instantes antes se hallaba dialogando con personas en un domicilio reja por medio, y ante la presencia del móvil corre hacia un vehículo poniéndose nerviosa, y comienza a regurgitar capsulas con sangre, de una sustancia de color blanco, pulvorulenta en bolsas de nylon. De inmediato se solicita ambulancia del SAME, la femenina comienza con convulsiones y pese a las tareas de reanimación por parte del galeno DEL SAME la mujer yace óbito , observándose dentro de la boca que aún tenía 04 bolsitas de Clorhidrato de Cocaína, como así también en su ropa interior (corpiño) tenia 02 bolsitas de nylon más, proceden a SECUESTRO. como así también la suma de 30.110 pesos en una cartera, identificada a la postre como PARICAHUA FLORES JUDITH KATHERINE, peruana, de 31 años Respecto del vehículo VW GOL Ptte. AC525RI se identifica a los ocupantes como MAXIMO ROBERTO FERNÁNDEZ y ALFREDO DANY PARICAHUA FLORES, a quienes se los requiza no hallando elementos de interés. Se preserva lugar, presente Titular jurisdiccional y Sra Agente Fiscal Dra. Montero UFIyJ nro. 04 de Avellaneda. La Sra Fiscal quien atento a los hechos dispone allanamiento en urgencia de la vivienda en cuestión de la calle Cordero 5198 de Wilde, donde a nuestro ingreso se procede al SECUESTRO en efectivo de $ 1.320.760 pesos y 900 dólares esparcidos por la propiedad, 20 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, además de dos frascos de Cogollos de Marihuana, 01 Pistola marca BERSA Thunder, calibre 380 numeración suprimida, con tres cargadores de los cuales dos de ellos con 8 municiones intactas, 01 revólver calibre 32 largo serie número 01428B marca Tiver Extra.- Finaliazado lo actuado conjuntamente con la Fra Montero y atento al resultado dispuso la APREHENSION de NATALIA ALEJANDRA GOMEZ SOTO, WALDIR CRISTOPHER YAURI QUICAÑO y de CESARIO ALBERTO YAURI LAURA por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL, TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES, además se pudo determinar que la fallecida mantiene vínculo directo con los aprehendidos por que poseen la misma dirección en su DNI.- Fdo Subcomisario Gutiérrez José titular Av. 5ta