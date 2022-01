Florencio Varela: Allanamientos por tentativa de homicidio agravado

ALLANAMIENTO, SECUESTRO Y DETENCIÓN – CARATULA: HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA

S. S. A. S.

E. P. D. F. V

MAGISTRADO INTERVINIENTE: UFI Y J N° 5 DESCENTRALIZADA DE FLORENCIO VARELA, JUZGADO DE GARANTÍAS N° 8, DPTO JUDICIAL DE QUILMES.-

IPP: 13-02- 023175-21/00

OBJETIVO I: CIUDAD DEL CABO Y ADDIS ABEDA, DE FCIO. VARELA.-

OBJETIVO II: ADDIS ABEDA N° 1575 E/ CIUDAD DEL CABO Y SAN JAVIER, DE FCIO. VARELA.-

OBJETIVO III: 819 E/ 830 Y 828, DE FCIO. VARELA.-

OBJETIVO IV: SUIPACHA ESQUINA BRAGADO, DE FCIO. VARELA.-

OBJETIVO V: CESAR CANTU E/ BRAGADO Y PEHUAJO, DE FCIO VARELA.-

OBJETIVO VI: SAN JAVIER AL 1300 E/ADDIS ABEDA Y EL CAIRO, DE FCIO. VARELA.-

FECHA: 04/01/2022

HORA: ACTUAL

VÍCTIMA: LUIS A., ARG, DE 20 AÑOS DE EDAD.

IMPUTADO: ZACARÍAS LEONARDO (ALIAS EL CHINO).- (PRÓFUGO)

PERSONAS IDENTIFICADAS: I. CARZO MAXIMILIANO, ARG, DE 25 AÑOS DE EDAD.-

PONCE MAGALÍ, ARG, DE 26 AÑOS DE EDAD.-

II. GUTIÉRREZ DIEGO RODRIGO, ARG, DE 47 AÑOS DE EDAD.-

MANSILLA VANESA LORENA, ARG, DE 41 AÑOS DE EDAD.-

ZARCO JONATAN DANIEL, ARG, DE 37 AÑOS DE EDAD.-

III. CASTRO CINTIA ANGÉLICA, ARG. DE 34 AÑOS DE EDAD.-

ROMERO LUCAS EMILIANO, ARG, DE 32 AÑOS DE EDAD.-

ROMERO JUAN CARLOS, ARG, DE 56 AÑOS DE EDAD.-

MILL MARIA CRISTINA, ARG, DE 63 AÑOS DE EDAD.-

CABALLERO YANINA DEL VALLE, ARG, DE 31 AÑOS DE EDAD.-

ROMERO ELIAS EZEQUIEL, ARG, DE 33 AÑOS DE EDAD.-

IV. ROMERO MARIELA SILVIA, ARG, DE 50 AÑOS DE EDAD.-

V. PAIVEM VILLAVICENCIO LUDMILA, ARG, DE 21 AÑOS DE EDAD.-

RUIZ DÍAZ FEDERICO NICOLÁS, ARG, DE 24 AÑOS.-

VI. GAUNA RODRIGO EZEQUIEL, ARG, DE 36 AÑOS DE EDAD.-

SECUESTRO: UN ARMA DE FUEGO, MARCA BERSA THANDER, CON NUMERACIÓN SUPRIMIDA, UN CARGADOR Y 4 MUNICIONES INTACTAS, SEIS (6) PLANTAS DE MARIHUANA DE APROXIMADAMENTE 3 KGS.-

TEXTO: Varela 3ra Cca. Que a raíz del hecho acontecido en esta jurisdicción y tras una discusión con el sindicado LEONARDO ZACARÍAS por un ajuste de cuentas de larga data, resulta ser víctima de dos (2) impactos de bala en la espalda el ciudadano LUIS A., se labran actuaciones caratuladas ABUSO DE ARMA y comunicada bajo el número de preventivo 2598/21, en esta Seccional Policial por el personal policial de esta seccional. A raíz de tareas investigativas del GTO de este elemento, la UFI y J N° 5 Descentralizada de Fcio. Varela y Juzgado de Gtias n° 8 de Quilmes, otorga en la fecha orden de ALLANAMIENTO, SECUESTRO Y DETENCION, para con SEIS (6) objetivos, siendo el mismo del sindicado de mención, arrojando como resultado: OBJETIVO I: Se procede a la identificación de los moradores del lugar, no logrando dar con el sindicado OBJETIVO II: Se procede a la identificación de los moradores del lugar, no logrando dar con el sindicado; OBJETIVO III: Se procede a la identificación de los moradores y tras pesquisa del personal policial se secuestra seis plantas de marihuana; OBJETIVO IV: Se procede a la identificación de los moradores y tras la pesquisa del personal policial no logra darse con el sindicado; OBJETIVO V: Se procede a la identificación de los moradores y tras la pesquisa del personal policial se procede al secuestro de un arma de fuego de mención epígrafe, un cargador y cuatro municiones intactas; OBJETIVO VI: Se procede a la identificación del morador y tras la pesquisa del personal policial no logra darse con el sindicado en autos. Mantenida comunicación telefónica con el magistrado interviniente, avalo lo actuado por el personal policial impartiendo directivas. Fdo. Javier Villar Comisario General Superintendente Zona Sur I.-