Florencio Varela: Dos menores aprehendidos por robo agravado

“ APREHENSIÓN POR ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA” BOSQUES FCIO VARELA

S.R. AMBA SUR 1 EPDS FLORENCIO VARELA 9SEP21

VÍCTIMA: ARIEL C., argentino, 27 años, docente

APREHENDIDOS: TOBÍAS AXEL D.O, argentino, 14 años, ddo Entrada 30 Barrio Pepsi Bosques.-

SANTINO BRANDON C., argentino, 13 años, ddo Entrada 30 Barrio Pepsi.-

TEXTO: Cca F. VARELA 4ta. que en la fecha a raíz de llamado al 911 se hizo presente personal policial en calle Trenque Lauquen y La Esmeralda, entrevistando a CRISTALDO Ariel quien resulta ser profesor de educación física de la Escuela 29 quien manifiesta que mientras se hallaba en el patio con 3 alumnos ingresan por un portón 2 masculinos armados con una escopeta quienes sustraen teléfono celular y una mochila. Tras realizar rastrillaje se logra la aprehensión de Tobías Axel(14) y Santino Brandon (13) a quienes se les incauta los elementos sustraídos y escopeta de fabricación casera. Mantenida comunicación con Dra. Parodi de la UFI de Menores N° 2 avalo lo actuado, ordenando una vez finalizadas las diligencias se haga entrega a sus progenitores. Fdo. Carlos Javier Villar Crio. Mayor.- SUPERINTENTENDE ZONA SUR I