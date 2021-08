Florencio Varela: Allanamiento en causa por robo

ALLANAMIENTO EN CAUSA CARATULADA ROBO – SECUESTRO.

S.R AMBA SUR 1

E.P.D.S. FCIO VARELA

02AGOSTO2021 HORA ACTUAL

UFI Y J N° 5 JUZ GTIAS N° 6 FCIO VARELA. –

VTMA/DTE: LUCAS, ARG, INST, SOLTERO, 19 AÑOS, EMPLEADO

OBJETIVO I: MANUEL DE FALLA AL 1600 ENTRE CAPDEVILLA Y MIGUEL CANÉ DE FLORENCIO VARELA.-

OBJETIVO II: MANUEL DE FALLA AL 1600 (VIVIENDA TRASERA) DE FLORENCIO VARELA.-

OBJETIVO III: CÉSAR CANTU AL 1500 E/ CAPDEVILLA Y LUGONES DE FLORENCIO VARELA.

OBJETIVO IV: SUIPACHA ENTRE TANDIL Y PEHUAJÓ DE FLORENCIO VARELA.

OBJETIVO V: SUIPACHA ENTRE TANDIL Y PEHUAJÓ (EDIFICACION SITUADA A LA IZQUIERDA) DE FLORENCIO VARELA.

PERSONAS IDENTIFICADAS: JUAN IGNACIO M. EDAD 17 AÑOS.

BARRETO PATRICIA BEATRIZ, ARG, AMA DE CASA,52 AÑOS

DEL VALLE ALEJANDRA NELIDA, ARG, 52 AÑOS, INST, EMPLEADA, CASADA

COCHERET JULIO CÉSAR, ARG, INST, CASADO, MECÁNICO

DOMÍNGUEZ JULIO IGNACIO, ARG, INST, 37 AÑOS, SOLTERO

ALARCON EMANUEL, ARG, INST, SOLTERO, ALBAÑIL

EXTRACTO: VARELA 3RA cca. Qué a raiz de denuncia radicada por el ciudadano DIAZ LUCAS que con fecha 29 de julio del corriente que dos masculinos reconociendo a uno de ellos como alias BEBU, ingresan a su finca y le sustraen elementos electrónicos varios. A raíz de investigación recabada por GTO de esta dependencia se logra establecer que BEBU resulta ser de nombre BRAIAN TOLOZA y el mismo reside y alterna los domicilio mencionados ut supra, por lo que en la fecha UFIJ nro 5 otorgo orden de allanamiento y secuestro arrojando como resultado OBJETIVO I: se identificó a los moradores y se procedió al secuestro de una Tv 32 pulgadas. OBJETIVO II: no se identificaron moradores y se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa. OBJETIVO III: se identificó al morador y se procedió al secuestro de una Play Station 3. OBJETIVO IV: no se identificación moradores y se procedió al secuestro de un par de zapatillas marca NIKE. OBJETIVO V: se identificaron a los moradores y no se procedió a secuestro alguno. UFIJ avalo lo actuado y no tomo temperamento alguno hasta que la víctima no haga reconocimiento de sus pertenencias.