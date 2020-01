Avellaneda: Cuatro aprehendidos por encubrimiento

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR-JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS-COMANDO DE PATRULLA ZONA DISTRITO AVELLANEDA.-

10/01/2020.-

ESCLARECIMIENTO ENCUBRIMIENTO. Fecha y hora actual, personal de este Comando de Patrullas, zona 10 junto a personal de Policía Local, en calles Canalejas y Ocantos, procede a la aprehensión de GONZÁLEZ MEDINA VICTORIA, 19 años, domiciliado en calle Ministro Brin al 1000, La Boca, GISELE F., 15 años, domiciliada en calle Suárez al 100 La Boca, no recuerda D.N.I, BRAIAN M., 14 años, domiciliado en calle Ayolas al 1600, casa 1, no recuerda D.N.I, y URIEL EZEQUIEL M, 14 años, domiciliado en calle Gutiérrez y Montes De Oca, no recuerda D.N.I, en virtud de que los mismos circulaban en vehículo Volkswagen Gol, de color negro, dominio colocado INW 177, el cual posee pedido de secuestro activo, con fecha 24/12/2019, NSI 2729131, por el delito de robo, a solicitud de comisaría Avellaneda 3ra, con intervención de la U.F.I Nro. 01, Descentralizada de Avellaneda. Trasladan aprehendidos y vehículo incautado a comisaria Avellaneda 3 era. Interviene U.F.I 03 a cargo del Dr. Laborde y U.F.I 2 de menores.

FDO. CÓRDOBA SERGIO. COMISARIO. JEFE DE TURNO.-