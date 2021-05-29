Avellaneda: Una aprehendida por paradero activo

1 FEM. APREHENDIDA POR PARADERO ACTIVO.-

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CDO. PAT. AVELLANEDA.-

28MAY2021.-

CARATULA: PARADERO ACTIVO.-

CAUSANTE: ALFONSO ROMINA AGUSTINA, arg., 19 años.-

EXTRACTO: Fecha y hora actual, personal de Comando Patrulla, en las arterias Suárez y Gutiérrez, proceden a identificar una femenina la cual informan que recae plana activa por PARADERO a solicitud de U.F.I Nro. 03 de Fcio. Varela. Fecha 16/08/2016. ISN 2861531. Trasladan a causante a Cría Avellaneda 1ra, fines legales correspondientes a disposición del Juzgado interviniente. FDO. BIBIANO JAVIER ÁNGEL DAVID. SUBCRIO. JEFE CDO. AVELLANEDA.