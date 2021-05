Lanús: Allanamientos múltiples exitosos y aprehendidos en causa por robos automotor

RESULTADOS ALLANAMIENTOS POSITIVO OSE 864/21.-

S. R REGION AMBA SUR 1

E.D.P LANÚS

CCAR COMISARÍA LANUS 5TA y COMISARÍA DE LANÚS 1RA

CARATULA: ALLANAMIENTOS MÚLTIPLES EN IPP DE ORIGEN 20-01-008917-21/00 CARATULA HALLAZGO DE AUTOMOTOR E IPP EN CUERDA 08 (OCHO) POR EL DELITO DE ROBO DE AUTOMOTOR.-

FECHA: 22/05/2021.-

INTERVENCIÓN: UFI Y JUICIO NRO 6 DE LANÚS

TEXTO: Tras haber realizado personal del GTO de Comisarias de Lanús 5ta Villa Diamante y Comisaría de Lanús 1 ra en forma conjunta, arduas tareas investigativas en el marco de I.P.P numero 20-01-008917-21/00 por cuerda a otras DIEZ (08) I.P.P todas ellas caratuladas ROBO DE AUTOMOTOR en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción numero 06 Descentralizada Lanús, Dpto. Judicial Lomas de Zamora, en referencia a distintos hechos por ROBO DE AUTOMOTOR suscitados en el ámbito jurisdiccional de las distintas dependencias de Lanús y Avellaneda, por parte de varios sujetos de sexo masculino armados, muchos de ellos de videos virales de repercusión mediática, es que en la fecha se logro obtener la cantidad de QUINCE (15) ORDENES DE ALLANAMIENTO, a concretarse en el ámbito jurisdiccional de Lanús, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, la cuales se realizaron con el apoyo de las estaciones de policía Departamental Avellaneda, Quilmes, Varela y Berazategui, donde tras culminar las mismas arrojo el siguiente RESULTADO:

OBJETIVO 1: MILLAN E/ OBON y MADERO DE VILLA FIORITO: donde se procedió la aprehensión de CUETO MICAELA FLORENCIA, arg, 49 años, procediendo a secuestro en el lugar de revólver calibre 22 corto, 8 municiones calibre 9 MM, dos municiones calibre 32 largo, seis municiones calibre 38, 1 munición calibre 44. Arrojando la diligencia POSITIVO.-

2.- OBJETIVO 2: ANDRÉS BARANDA y NAMUNCURÁ de QUILMES : Domicilio de sindicado CARRIZO ALAN ARIEL, Donde se procedió a la aprehensión de CARRIZO MARIO GUSTAVO, arg, 50 años y de CARRIZO ALAN ARIEL, arg, 24 años, procediendo al secuestro en el lugar de un REVÓLVER CALIBRE 38 Special, marca STG con numero de serie solo observando 338 y restantes suprimidos. Procediendo a la aprehensión de CARRIZO MARIO GUSTAVO, por el delito de portación de arma de guerra y a CARRIZO Alan Ariel, (sindicado) en los presentes actuados en el marco de la IPP que se investiga. arrojando el mismo resultado POSITIVO.-

3.- OBJETIVO 3 : YATAY y TALCAHUANO DE LANÚS, domicilio del sindicado MAIDANA LEANDRO alias MIKILEAN, en donde se procedió a la aprehensión del MAIDANA LEANDRO DAVID, arg, de 24 años de edad, al cual se le secuestro un juego de chapas patentes AB864VY con pedido de secuestro de Avellaneda segunda por el delito de robo correspondientes a Peugeot 208, como así mismo documentación varia, y una carabina calibre 22 largo. Quedando aprehendido por el delito de ROBO ENCUBRIMIENTO Y ROBO AGRAVADO. arrojando resultado POSITIVO.-

4.- OBJETIVO 4: TALCAHUANO al 4100 DE LANÚS, domicilio del sindicado ORUE ALEJANDRO JAVIER alias el TUERTO lugar en donde se procede al secuestro de documentación de vehículo FORD KUGA, indicado en la orden respectiva, teléfono Hi pone de color negro, indicado en las presentes actuaciones procediendo a la aprehensión de ORUE ALEJANDRO JAVIER, arg, 38 años, en el marco de los presente IPP, arrojando resultado POSITIVO.-

5.- OBJETIVO 5: OLIDEN AL 3500 y MARCOS AVELLANEDA DE VILLA DIAMANTE: Lugar en donde se procedió a la identificación de FRANCO RODRIGO VILLAR, arg, de 18 años. Como así mismo se incauto prendas de vestir sindicadas en las presentes actuaciones. Arrojando resultado POSITIVO.-

6.- OBJETIVO 6 : RIVERA Y LARRAZABAL DE V DIAMANTE LANUS: Domicilio donde se procedió al secuestro de un teléfono celular, cedula verde, camioneta Ford F100 con pedido de secuestro patente VDF41|4, y chapa patente XDU725 con secuestro, procediendo a la aprehensión del sindicado GALLARDO DANIEL GABINO, arg, 28 años, por el delito de ENCUBRIMIENTO HURTO AGRAVADO EN CONCURSO IDEAL ENTRE SÍ, como en el marco de la presente IPP.-Arrojando resultado POSITIVO.-

7.- OBJETIVO 7: LARRAZABAL y RIVERA de Villa Diamante Lanús: Donde se procedió a la identificación de TONARELLI ANÍBAL EDUARDO, arg, 58 años, estableciendo que en el interior había diversas autopartes cuya procedencia no pudo ser justificada. Arrojando resultado POSITIVO.-

8.- OBJETIVO 8: SAN BLADIMIRO AL 4900 DE LANÚS, domicilio del sindicado PAEZ FRANCO, donde se secuestro de un revolver calibre 32 largo con cuatro municiones en su interior procediendo a la aprehensión del sindicado PAEZ FRANCO EZEQUIEL, arg, 28 años. Arrojando resultado POSITIVO.-

09.- OBJETIVO 09: RIVERA E/ CONESA y PASAJE CHE GUEVARA DE V DIAMANTE: Lugar donde se procedió a la aprehensión de ARTZA CRISTIAN JAVIER, arg, 25 años y VERA WALTER JAVIER, arg, 22 años, DEPÓSITO donde se procedió a secuestra motor de FORD con pedido de secuestro, como así mismo demás autopartes, que se encontraban diseminada, como así mismo autopartes de Peugeot 206 del cual no se pudo obtener numeración alguna. Siendo el deposito utilizado para cortar vehículos. Arrojando resultado POSITIVO.-

10.-OBJETIVO 10: PASILLO UNIÓN y PASAJE MADERO de Villa Diamante: donde se procedió a la identificación de MONTES MARÍA ELENA, arg, 39 años y de SERNA ALEXIS CRISTIAN, arg, 18 años, procediendo al secuestro de prendas de vestir similar a la de videos de la investigación. Arrojando un resultado POSITIVO.-

11.-OBJETIVO: RIVERA Y HORNOS de de Villa Fiorito: domicilio de JUAN ISMAEL ATIENZA: donde se procedió al secuestro de una pistola calibre 22 corto, sin marca ni numeración visible dos replicas de pistola calibre 9 NN negra, un handie de comunicación, un teléfono celular, procediendo a la aprehensión de la sindicada de autos ATIENZA JUAN ISMAEL, paraguayo, 36 años, CORREA AGUSTINA, arrojando un resultado POSITIVO.-

12.- OBJETIVO 12:: Donde se procedió a la identificación de CATTANEO ADRIANA NOEMÍ, arg, 50 años, secuestrando Arrojando resultado POSITIVO.-

13.- OBJETIVO 13: MARCO AVELLANEDA y NAMUNCURÁ, DE VILLA DIAMANTE, donde se procedió a la identificación de POLESCZUK JUAN GABRIEL, arg, 48 años, lugar en donde se procedió a secuestrar prendas de vestir de interés en las presentes actuaciones. Arrojando resultado POSITIVO.-

14.- OBJETIVO 14: PASAJE UNIÓN Y TACAHUANO DE V DIAMANTE: Donde se procedió a identificar a DE LEÓN GIMENA ELIZABETH, arg, 32 años, domicilio en donde se incauto documentación de interés en los presente actuados. Arrojando un resultado POSITIVO.-

15.- OBJETIVO 15: MOLINEDO e ITAPIRU noveno Lote de Villa Diamante Lanús: Domicilio en donde se procedió al secuestro de un revólver calibre 22 largo con numero de serie 7462 con 9 municiones del mismo calibre procediendo a la aprehensión de SAAVEDRA HECTOR, arg, 67 años, por el delito de epígrafe. Arrojando un resultado POSITIVO.