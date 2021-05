Florencio Varela: Un aprehendido por privación ilegal de la libertad, violación de domicilio

UN SUJETO MASCULINO APREHENDIDO PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD VIOLACION DE DOMICILIO Y AMENAZAS

SUPERINTENDENCIA AMBA SUR 1

Estación Policía Departamental Seguridad Florencio Varela

UPPL FLORENCIO VARELA

FECHA: 20/05/2021

Lugar del hecho: calle La Aguada al 1200 y La Cautiva F. Varela.

IMPUTADO:

OBREGÓN JUAN PABLO, arg., 20 años.

VÍCTIMAS:

Eduardo S., arg., 44 años. (Concubino de Verónica) VERÓNICA, arg., 39 años. (progenitora imputado)

SECUESTROS: una cuchilla de cocina con hoja de 20 cm con mango de plástico blanco Un cuchillo tramontina con hoja de 12 cm y mando de madera Un cuchillo de mesa con hoja de 9 cm y mango metálico

Personal interviniente:

Crío Insp. Bruzzo Carlos

Ofl Jobse Carlos

Ofl Jiménez Emanuel.

Ofl Coronel Leandro

Ofl Ojeda Vanina

Ofl Ojeda Matias

Ofl. Rivero Eva

Todos numerario UPPL F VARELA

EXTRACTO: Fecha hace instantes tomo conocimiento vía radia por modulación de los cuadrantes 10 y 11, que en el lugar citado precedentemente OBREGÓN, se encontraba atrincherado en la vivienda, reteniendo por la fuerza a la familia mediante intimidación verbal y arma blanca. Inmediatamente me apersono en el lugar donde tras interiorizarme de los hechos, procedo a mantener entrevista con el sindicado OBREGON, momento esté en qué Valdez y Bejarano junto al hijo menor, aprovechando la distracción logran refugiarse en el interior de un dormitorio con ventana al exterior. Ante esta situación OBREGON se introduce al domicilio profiriendo amenazas al personal policía a fin de impedir ingresáramos a la finca. Así los hechos y hallándose en l grupo familiar a resguardo, entrevistó a los mismos a fin de consultar sobre su estado de salud y solicitar la anuencia para el ingreso, a lo que me informan que se hallaban todos ilesos y que permitían el ingreso de los efectivos a la morada. Seguidamente procedemos a retirar una malla metálica que se encontraba frente a la reja de ingreso a la casa, como así también a cortar un alambre que el imputado había colocado a modo de traba para impedir la

Apertura de la puerta. Sorteado estos obstáculos, el suscripto encabeza el ingreso a la finca mediante un desplazamiento dinámico con cubierta pasiva y apoyo de arma larga con cartuchos AT. Momento esté en que se verifica que OBREGÓN había fugado del lugar por una puerta trasera de la vivienda, por lo que inmediatamente se dispone un dispositivo cerrojo rodeando la manzana, logrando al cabo de unos minutos la Aprehensión del mismo. Consecuentemente y con los recaudos del caso se procede al traslado del imputado, víctimas y Armas blancas a la secciónale Varela 2, donde se labran actuaciones caratula de epígrafe. Fdo: Comisario Inspector Carlos Bruzzo, jefe UPPL Florencio Varela.