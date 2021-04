Avellaneda: Un menor demorado por robo agravado en poblado

01 MASCULINO MENOR APREHENDIDO POR ROBO AGRAVADO EN POBLADO y BANDA

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CRIA. AVELLANEDA PRIMERA.-

16ABRIL2021.-

CARATULA: ROBO AGRAVADO EN POBLADO y BANDA.-

INTERVIENE: FISCALIA RESP. JUV. Nro. 01 de LOMAS DE ZAMORA CAUSANTE: TOBÍAS EZEQUIEL C., arg., 15 años.-

HECHO: Fecha comunica Cria. Avellaneda Primera, que personal GTO de este elemento en las arterias Estanislao del Campo y las vías de Villa Tranquila, proceden a identificar y aprehender a TOBÍAS, quien fue reconocido por la víctima CARLOS L., arg., 61 años; quien momentos antes fuera abordado por el causante junto a cuatro sujetos más – no identificados al momento – y le sustraen dinero y pertenencias, cuando este se presento en forma engañosa a comprar un vehículo. Se dio conocimiento al Dr. Seara de la Fiscalía de Menores en turno, quien dispone serie de recaudos y no adopta medida de coersión, haciendo entrega del menor a mayor responsable. Asimismo, se dio conocimiento disposición del Juzgado interviniente. Fdo. COUCEIRO RAÚL J. -SUBCRIO – JEFE DEPCIA.-