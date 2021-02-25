Lanús: Allanamiento y aprehendido por violación de domicilio, tentativa de homicidio

ORDEN DE DETENCIÓN IPP 20-01-000-758-21 VIOLACIÓN DE DOMICILIO DOS (02) HECHOS EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO POR UN HOMBRE CONTRA UNA MUJER, MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO EN GRADO DE TENTATIVA.
PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL POR DOS(02) HECHOS, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL, MUNICIONES DE USO CIVIL UFIyJ NRO. 8, TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES UFIyJ NRO 5 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA LANUS
S.R. AMBA SUR I
COMISARIA LANÚS 5TA.
24 –FEB-2021
LUGAR: CALLE VIAMONTE AL 3800 LANÚS OESTE.
UFIyJ NRO. 8 (DETENCIÓN)
JUZGADOADO DE GARANTÍAS NRO. 03 (DETENCIÓN)
UfIyJ NRO. 5
DETENIDO: VEGA JAVIER ANTONIO, ARG, INSTRUIDO, 46 AÑOS DE EDAD, SOLTERO,DDO. CALLE VIAMONTE AL 3800 LANÚS OESTE
ELEMENTOS SECUESTRADOS:
REVÓLVER CALIBRE .32 LARGO, MARCA TEJANO, CON OCHO (08) CARTUCHOS INTACTOS, NRO SERIE. 02029C.
REVÓLVER CALIBRE .32 LARGO, NUMERACIÓN Y MARC SUPRIMIDA, CON UNA VAINA SERVIDA CALIBRE .32 Y UN CARTUCHO INTACTO.
UNA CAJA DE CARTUCHOS MARCA RBEA, POR TREINTA Y TRES (36) EN SU INTERIOR POSEIA 23 CARTUCHOS INTACTOS DEL MISMO CALIBRE Y UN CARTUCHO CALIBRE 14.
TRES (03) PLANTAS DE MARIHUANA DE APROXIMADAMENTE 1,30 MTS Y UN PLANTIN, UN FRASCO TIPO DE ACEITUNAS CON COGOLLOS. ASCENDIENDO A UN PESO TOTAL DE 202,3 GRAMOS.
UNA FUNDA INTERNA DE REVÓLVER Y UN BASTÓN TELESCÓPICO DE HIERRO, SIMIL AL QUE USAN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.
EXTRACTO:
Cumplo en llevar a su conocimiento que mediante la orden de detención en IPP 20-01-000-758-21, se procedió a efectivizar la misma y además tras allanamiento en urgencia en el domicilio indicado Ut-Supra se procedió al secuestro de lo mencionado en epígrafe. Se cumplimenta recaudos legales de rigor debiendo trasladar a sede judicial el día de mañana 25 de febrero del Cte. Al detenido con actuaciones labradas, de resultancia ampliare.