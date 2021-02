Florencio Varela: Allanamiento en urgencia y aprehendidos por comercializar estupefacientes

Allanamiento en Urgencia (Art. 222 CPP) por INFRACCIÓN LEY 23737 ARTÍCULO 5TO. CON FINES DE SU COMERCIALIZACIÓN.

S. R. A. S 1

E. Dto Villa San Luis.- Febrero13-2021

HORA ACTUAL

LUGAR: RUTA 2 y Calle 1236 (Rotonda de Alpargatas), Florencio Varela.-

FISCALíA DE INTERVENCIÓN: UFIyJ Nro. 01 Descentralizadas de Florencio Varela.

APREHENDIDOS: RAMOS PANISO LUCIANA, de nacionalidad peruana, 33 años de vendedora ambulante dda en la calle Rincón al 900 de CABA

CARLOS JORGE RAVIZZA, de nacionalidad argentino, 67 años, taxista, domiciliado en la calle Perdido al 1800 de San Martín

SINTESIS DEL HECHO: Cca. personal externo del Destacamento Villa San Luis, en circunstancias que se hallaba en recorrida del ámbito de actuación de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Florencio Varela, específicamente en inmediaciones de la Rotonda de Alpargatas, observan a una pareja (una persona de sexo femenino y otra de sexo masculino) descender de un Taxi de CABA merodeando la zona comercial del lugar en mención, realizando llamadas telefónicas continuas mostrándose algo impacientes. En consecuencia se dirigen a identificarlos, en ese instante los señalados se percatan de la presencia del personal policial que se les acercaba. Inmediatamente por la ventanilla del acompañante la mujer decide descartar un paquete o bulto. Al consultarle los motivos de su presencia en la zona no supieron justificarse y se mostraban incómodos frente a los efectivos. Es por ello que se solicito colaboración de personal femenino junto a testigos, para proceder a la correcta identificación de quienes resultan ser RAMOS PANISO LUCIANA y RAVIZZA CARLOS JORGE, cuyas demás circunstancias personales obran en el acápite. Al observar el elemento descartado dentro del vehículo se trató de un paquete de papel conteniendo en su interior 11 envoltorios de nylón color blanco en forma de brochas los cuales tenían una sustancia similar al clorhidrato de cocaína que fueron incautados junto a los celulares de los sindicados y el automóvil en el que se conducían Toyota Etios dominio AA021EN. Una vez en dependencia y practicado el test de orientación pertinente sobre la sustancia, este arrojo positivo para CLORHIDRATO DE COCAÍNA con un guarismo de 53 grs. Concluida la diligencia, al entablar comunicación con el Dr. Dario Provisionato titular de la fiscalía N°01 descentralizada, enterado del resultado de la diligencia convalidó la aprehensión de RAMOS PANISO LUCIANA y RAVIZZA CARLOS JORGE por el delito de INF. ART. 5° INC. C – LEY 23737 y el secuestro de las sustancias, teléfonos y vehículo. De resultancias se ampliará.-

ALLANAMIENTOS: 00

POSITIVO: 00

NEGATIVO: 00

APREHENDIDOS: 02

IDENTIFICADOS: 00

SECUESTROS:

11 PIEDRAS DE ALTA PUREZA DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA (PESAJE 53 GRS)

02 TELEFONOS CELULARES

01 VEHICULO AUTOMOTOR