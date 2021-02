Avellaneda: Dos aprehendidos por averiguación ilícito

02 APREHENDIDOS POR AVERIGUACION DE ILICITO.-

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CDO. PAT. AVELLANEDA.-

13FEB2021.-

CARATULA: AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO.-

CAUSANTE 1: MOSQUEDA DOBAL MATÍAS, 20 años, arg.-

CAUSANTE 2: CABALLERO MIQUEAS AGUSTÍN, 18 años, arg.-

VÍCTIMA: MADELINE V., 28 años, arg.-

SECUESTRO: Moto vehículo Marca HONDA, modelo TITAN, color NEGRA, ptte. A084RAM.-

ELEMENTO INCAUTADO: 3 Celulares, $47.190 con U$S 2.-

HECHO: Fecha y hora actual, personal de este Comando Patrullas, en las arterias Belgrano y Posadas, proceden a la aprehensión de los mencionados en virtud de que los mismos a bordo de un moto vehículo le arrebatan el celular a una femenina que se encontraba en una parada de colectivos. Se deja constancia que los mismos coinciden con las características aportadas por la víctima, no así el elemento de interés para la causa. Asimismo se incauta entre las pertenencias dinero en efectivo y tres celulares de los cuales no pueden especificar su procedencia. Trasladan causantes y denunciante al asiento de la Cría Avellaneda 7ma. Se mantiene comunicación con la U.F.I Nro. 01, Dra. Olmos Coronel, quien interiorizada de los pormenores dispuso caratula de mención en epígrafe. FDO. BIBIANO JAVIER ÁNGEL DAVID. SUBCRIO. JEFE CDO. AVELLANEDA.-