Lanús: Allanamientos en causa por robo

RESULTADO ALLANAMIENTOS

S.R.A.S.1

Comunica

JEFATURA DE ESTACIÓN DE POLICÍA LANÚS

COMISARIA LANÚS 9NA VILLA CARAZA

U.F.I Nro. 2 Dr. Prietto

J.G. 12 Dr. Baccini

IPP 07-04-015176-20/00

ROBO

EXTRACTO: Fecha, personal esta, juntamente a GTO Cria 8va, grupo GAD y totalidad GTO ámbito Lanús, dieron cumplimiento a diligencias de ALLANAMIENTO REQUISA Y SECUESTRO, con siguiente resultado:

Objetivo 1 Calle Marco Avellaneda al 3500 (pasillo 7 viviendas precarias). Al momento de la irrupción de identifico a CELIA DEL VALLE CEJA (55), MANUEL ERNESTO CORVALAN (39) – ALEJANDRA BEATRIZ MORE (43) – PAULINA GUILLERMINA VÁZQUEZ (63) – FABIOLA ANABELLA MORE (32) – HERNÁN ROBERTO MORE (41) – LAURA ROXANA MORE (42) – CRISTIAN JAVIER TORRES (20). Finalizada requisa se procedió al SECUESTRO DE: Tres plantas de marihuana en masetas, con flores. Pesaje 90 Grs. . Test orientativo positivo.

Objetivo 2 calle Enrique Fernández al 4000. Al momento de la irrupción de identifico a ROMERO RAMON ALEJANDRO (47) – ROBELLI CELESTE SOLEDAD (30) – GALEANO NAIR ROSARIO (18) – SHEILA BETSABETH SOSA (31) – PISANI MARCELO ALEJANDRO (41) – GALEANO JORGE ANTONIO (41) – CARLOS ALEJANDRO MARTINEZ (25) – NAZARENA JAZMIN MIRANDA (24) – Finalizada diligencia, se procedió al SECUESTRO DE: un frasco de vidrio transparente con tapa roja conteniendo flores de marihuana. Pesaje 14 Grs. . Test orientativo Positivo.

Finalizada diligencia se mantuvo comunicación telefónica con Dr. Mona de la UFI 1 quien dispuso Art. 60 para los ciudadanos Hernán Roberto More y Jorge Antonio Galeano por el delito de INFRACCION A LA LEY 23737 (TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA CONSUMO PERSONAL). Cumplimiento de recaudos legales y posterior libertad conforme art. 153 contrario. Prosigo. Amplio.