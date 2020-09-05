Lanús: 37 aprehendidos por violar aislamiento social

FIESTA CLANDESTINA 37 CIUDADANOS APREHENDIDOS POR INF. ART. 205 CPN.-
S.R. AMBA SUR 1.-
E.P.D.L. LANÚS.-
FECHA: 05/09/2020.-
HORA: 10.00 HS.-
LUGAR: CAZÓN 1965 de este medio.-
CARATULA: – INFRAC. ART. 205 CPN.-
AUTORIDAD JUDICIAL INTERVINIENTE: JUZGADO FEDERAL NRO 2 , DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA.-
CAUSANTE: 1) ABDUBRAHINOFF DIEGO MARTÍN, ARGENTINO, DE 23 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE DÍAZ VÉLEZ AL 4100 DE ALMAGRO CABA
2) VERA NICOLÁS, ARGENTINO, DE 24 AÑOS, INSTRUIDO, DE OCUPACIÓN EMPLEADO GASTRONÓMICO, SOLTERO, DOMICILIO EN CALLE AVELLANEDA AL 100 DE CABA
3) FERNÁNDEZ OTERO NICOLÁS, ARGENTINO, DE 32 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN COCINERO, DOMICILIO EN CALLE SAN RAFAEL AL 200 DE TURDERA PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA
4) RETAMOZO EZEQUIEL, ARGENTINO, DE 29 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN CAMIONERO, DOMICILIO EN CALLE DOMINGO PURITA AL 4400 DE ESTE MEDIO
5) GARUS SEBASTIÁN EZEQUIEL, ARGENTINO, DE 28 AÑOS, OCUPACIÓN EMPLEADO DE COMERCIO, DOMICILIO EN CALLE MARIO BRAVO AL 400 DE ALMAGRO CABA
6) CHRISTIAN ALMADA, ARGENTINO, DE 23 AÑOS, INSTRUIDO, DE OCUPACIÓN CHANGARÍN, DOMICILIO EN CALLE 33 ORIENTALES AL 800 DE BOEDO CABA
7) COME SASHA CATRIEL, ARGENTINO, DE 24 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DESEMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE QUINTINO AL 800 DE BOEDO CABA,
8) DONARI LEONEL SEBASTIÁN, ARGENTINO, DE 20 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DESEMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BAEZ AL 1800 DE FLORES CABA
09) ECHEVERRÍA LUCIANO EMANUEL, ARGENTINO, DE 20 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE CAMPANA AL 100 DE FLORES CABA
10) CASTRO CALIXTO LUANA, ARGENTINA, DE 20 AÑO, INSTRUIDA, SOLTERA, DESEMPLEADA, DOMICILIO EN CALLE CORONEL PAOLA AL 4000 DE CABA
11) BENÍTEZ VERA DARÍO NICOLÁS, ARGENTINO, DE 21 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DE OCUPACIÓN EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE AVENIDA ESCALADA AL 600 DE VILLA LURO CABA
12) RODRÍGUEZ CAMILA NAZARENA, ARGENTINA, DE 19 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, DOMICILIO EN CALLE AVENIDA CORDOBA AL 5000 DE PALERMO CABA
13) ASCUA RUTH, ARGENTINA, DE 20 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DESEMPLEADA DOMICILIO EN CALLE MONOBLOCK 13 ESCALERA 3 LAVALLOL
14) OLIVA MAXIMILIANO HERNÁN, ARGENTINO, DE 29 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DESEMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE CAZÓN NRO 1965 DE LANÚS
15) SILVERO DANA ESTEFANIA, ARGENTINA, DE 20 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DOMICILIO EN CALLE GASCÓN AL 800 DE ALMAGRO CABA
16) FERMANI LEZCANO PAULA, ARGENTINA, DE 18 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DESEMPLEADA, DOMICILIO EN CALLE PASAJE LAGOS AL 2900 DE PARQUE PATRICIOS CABA
17) MAURO KATHERINE, ARGENTINA,D E 18 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, ESTUDIANTE, DOMICILIO EN CALLE MANSILLA AL 3300 DE RECOLETA CABA
18) PAREDES WANDA ALEXIA DAMARIS, ARGENTINA, DE 23 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DESOCUPADA, DOMICILIO EN CALLE GARIBALDI AL 1500 DE LA BOCA CABA
19) QUINTEROS FLORENCIA AYELÉN, ARGENTINA, DE 24 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, EMPLEADA, DOMICILIO EN CALLE SAN RAFAEL AL 200 DE TURDERA LOMAS DE ZAMORA
20) OVEJERO ALEJANDRA ABRIL, ARGENTINA, DE 21 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA,DESEMPLEADA, DOMICILIO EN CALLE DEFENSA AL 600 DE SAN TELMO CABA.
21) CALIVAR JULIETA, ARGENTINA, DE 21 AÑOS, INSTRUIDA, DESEMPLEADA, DOMICILIO EN CALLE SÁNCHEZ AL 2100 DE PATERNAL CABA.
22)GARAGUNDO KARLA GABRIELA, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE 21 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DESEMPLEADA, DOMICILIO EN CALLE JERÓNIMO SALGUERO AL 700 DE CABA.
23) MILENA CORNELIO, ARGENTINA, DE 20 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DE OCUPACIÓN EMPLEADA, DOMICILIO EN CALLE CAMINO DE LA VIRGEN MARÍA AL 700 TORRE 1, DE MADERO CABA
24) ANDINO CAMILA, ARGENTINA, DE 20 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DESOCUPADA, DOMICILIO EN CALLE OLAVARRÍA AL 1800 DE VILLA MADERO CABA
25) MARTÍNEZ SOSA NATALIA, ARGENTINA, DE 23 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DE OCUPACIÓN ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICA, DOMICILIO EN CALLE AVENIDA BEMBENETI AL 2100 TORRE 3 DE AVELLANEDA
26) FERREIRA LEANDRO, ARGENTINO, DE 27 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BELGRANO AL 4100 DE ALMAGRO CABA.
27) GÓMEZ MARÍA EUGENIA, ARGENTINA, DE 25 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DESEMPLEADA.
28) GUEVARA LUCIA BELÉN, ARGENTINA, DE 18 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DE OCUPACIÓN EMPLEADA, DOMICILIO SALCEDO AL 2900 DE PARQUE PATRICIOS CABA.
29) VALDÉZ NAZARENO, ARGENTINO, DE 20 AÑO, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE AVENIDA LA PLATA AL 300 DE CABA
30) HLADKYY LEZCANO OLGA BEATRIZ, ARGENTINA, DE 20 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DESOCUPADA, DOMICILIO EN CALLE CASEROS AL 2100 DE PARQUE PATRICIOS CABA
31) TESTI NICOLÁS ARGENTINO, DE 26 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO AL 1600 DE CABA.
32) CABRERA AXEL JOSÉ, ARGENTINO, DE 24 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, DOMICILIO EN CALLE ACUÑA DE FIGUEROA AL 400 DE ALMAGRO CABA
33) AMICARELI FACUNDO, ARGENTINO, DE 21 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, DOMICILIO EN CALLE RAFAELA AL 3900 DE FLORESTA CABA
34) VERA FRANCO JOEL, ARGENTINO, DE 21 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DESEMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE COCHABAMBA AL 4100 DE BOEDO CABA
35) VIETA LOSCHI AYLEN LUJÁN, ARGENTINA, DE 25 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, DOMICILIO EN CALLE JOSÉ MARÍA PAZ AL 1300 DE MORENO CABA
36) LÓPEZ FLORENCIA NERINA, ARGENTINA, DE 24 AÑOS, INSTRUIDA, SOLTERA, DE OCUPACIÓN OPERADORA SOCIO TERAPÉUTICA, DOMICILIO EN CALLE VALLE AL 500 DE CABALLITO CABA
37) CENTURION PABLO EZEQUIEL, ARGENTINO, DE 25 AÑOS, INSTRUIDO, SOLTERO, DESEMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE PALOS AL 600 DE CABA.
TEXTO: Fecha y hora, personal del GTO de esta seccional se comisiona al lugar de mención tras varios llamados al 911 donde daban cuenta que en el lugar había una fiesta clandestina, se constata la presencia de los ciudadanos que a marras se detallan por lo que con la colaboración de los móviles del C.P se procede a trasladar los mismos a la seccional.- Se mantiene comunicación con el Dr González del Juzgado Federal N° 02 de Loma de Zamora quien dispuso verificar si poseen impedimento legales, si alguno posee síntomas compatibles con COVID-19, Constatación de domicilio, si alguno tiene síntomas darle intervención a la unidad sanitaria, fotografía a cada documento e infractor, el DNI se devuelve, notificación de formación de la causa en infracción al artículo 205. De surgir novedad se ampliara misma vía.