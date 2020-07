Lanús: Dos aprehendidos por averiguación ilícito

AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO (VIOLENCIA DE GÉNERO)

S.R. AMBA SUR 1.

EPD S LANÚS.

FECHA: 23-07-20.

LANÚS 8VA V OBRERA

Carátula: AV DE ILÍCITO.-

Intervención: UFI Y JUICIO NRO 4 DE LANÚS.-

EXTRACTO: Fecha y hora actual personal de CP es comisionado por llamado del 911 a las calles Pirovano al 1400 de Villa Obrera Lanús, por una pelea familiar en el lugar entrevistan con WALTER V., arg, 48, el cual refería haber tenido una pelea con su ex mujer personal divisando unos vidrios rotos de la ventana y algunas manchas hemáticas estableciendo que el mismo no tenia lesión alguna, por lo cual se trasladan a las calles Pirovano al 1100 distante a unas cuadras donde se entrevistan con SABRINA G., arg, 36 años, la cual presentaba algunos cortes menores en la palma de la mano, refiriendo haber tenido una pelea con su pareja el cual vive a unas cuadras, no deseando radicar denuncia alguna. Que SABRINA refería que esta le había dañado un vidrio de la ventana. Que ante ello personal traslada a las partes a esta seccional policial. Mantenida comunicación con el Dr Gramajo Javier, el cual avalo lo actuado disponiendo que se identifique a las partes dado a que ninguno quiere radicar denuncia. De surgir novedad se ampliara.-