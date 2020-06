Florencio Varela: Un aprehendido por robo calificado por el uso de arma

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD – REGION AMBA SUR I

ESTACIÓN DE POLICÍA FLORENCIO VARELA

COMISARIA FLORENCIO VARELA SECCIONAL QUINTA

FECHA: 03/06/20

CCAR. DETENCIÓN EN IPP 13-02-019116-19, 13-02-019135-19 Y 13-02-018334-19

LUGAR DEL HECHO: 1319 ENTRE 1352 Y 1350.-

FISCALIA INTERVINIENTE: UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN NRO 04 Y 05 DE FLORENCIO VARELA.-

VÍCTIMA:

IPP: 13-02-018334-19 ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO ENZO H., de nacionalidad argentina, de 24 años de edad, soldado.

IPP: 13-02-019135-19 la cual resulta ser preventora la Comisaría Florencio Varela 2da

IPP: 13-02-019116-19 ROBO Y LESIONES BRAIAN E., de nacionalidad argentina, de 21 años de edad, soltero.-

DETENIDO:

ROMERO ALAN LEONARDO, de nacionalidad argentina, de 23 años de edad, soltero, desocupado, domiciliado en la calle 1350 al 2400 de La Capilla, Florencio Varela.-

Texto: VARELA QUINTA INFORMA que en el día de la fecha y siendo las 15:30hs personal del Gabinete Técnico Operativo de este elemento, comandados por el Oficial Inspector Pablo Ojeda procedió a efectivizar la detención de ROMERO ALAN LEONARDO en momentos en que se hallaban en tareas de investigación a bordo de vehículo particular por las calles 1319 y 1350 observan a un sujeto de sexo masculino a bordo de un moto vehículo descachado de color negro reconociendo al mismo como ALAN ROMERO sobre el cual pesan tres pedidos de captura y al cual en reiteradas oportunidades se procedió al allanamiento de su vivienda resultando este un sujeto conocido en los barrios por ser autor de múltiples hechos de robo a mano armada por lo que era intensamente buscado por personal del Gabinete de este elemento. En ese momento el personal policial desciende del vehículo dando la voz de alto, la cual no es acatada por ROMERO quien evade al personal desestabilizando el moto vehículo el cual a varios metros del lugar arrojo al suelo y comenzó su huida a pie ingresando a viviendas siempre seguido por personal policial a pie. Luego este sujeto al ver que es alcanzado por el personal, ingresa al patio de una vivienda intentando escapar por los fondos no logrando hacerlo ya que es capturado en momentos que intentaba trepar un muro trasero. Con respecto a los delitos cometidos por ROMERO, sobre el mismo pesan TRES ORDENES DE CAPTURA, una captura en IPP: 13-02-018334-19 caratulada ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO del que resulta víctima ENZO H. hecho ocurrido el día 03 del mes de noviembre del año 2019 en horas de la madrugada cuando en las calles 1345 y RUTA PROVINCIAL Nº 53, ROMERO (fugado) junto a otro sujeto VÁZQUEZ FLORENCIO AGUSTÍN (el cual es aprehendido en ese momento), a bordo de un moto vehículo marca YAMAHA YBR y mediante la utilización de arma de fuego realizando varios disparos, intentaron sustraer un vehículo RENAULT modelo, hecho frustrado por personal policial que secuestro en el lugar un arma de fuego tipo revolver calibre 22, logrando ROMERO evadirse del lugar. Otra *orden de DETENCIÓN en IPP 13-02-019116-19 caratulada ROBO Y LESIONES del que resulta victima BRAIAN EZEQUIEL hecho ocurrido el día 19 del mes de Noviembre del año 2019 cuando en las calles Eva Perón y 1434 ROMERO junto a otro sujeto sustrajeron un moto vehículo a OCAMPO ocacionándole una herida de arma blanca a la altura del tórax, teniendo que ser trasladado al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Asimismo se registran en esta dependencia varias denuncias penales donde señalan al detenido ROMERO como imputado en los hechos. Se logro el secuestro de un moto vehículo marca HONDA WAVE 110cc de color negro la cual posee numeración ilegible. Mantenida comunicación con ambas fiscalías, impartieron directivas al respecto. De surgir novedad ampliare. Fdo. Gonzalo Correa comisario, titular de dependencia Florencio Varela 5ta La Capilla.