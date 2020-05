Florencio Varela: Hallazgo de arma de guerra y averiguación ilícito

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR 1

ESTACIÓN DE POLICÍA DE FLORENCIO VARELA.

COMISARIA: FLORENCIO VARELA PRIMERA

OBJETO: CCAR HECHO.-

CALIFICACIÓN LEGAL: AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO.-

LUGAR, FECHA Y HORA: Robertazzi N 477 de este medio, 20/5/2020, 06:30

TESTIGO: AYELÉN ORIANA, de nacionalidad argentina, instruida, de 23 años, soltera, ama de casa.

CAUSANTE: 1 N.N MASCULINO

ELEMETOS SECUESTRADOS:Una Pistola Marca Taurus modelo PT24/7 PRO, calibre 9mm, nro. de serie TA041913, con almacén cargados conteniendo 7( siete) municiones intactas, una pinta azul con la inscripción 9×19 SP; una punta hueca con la inscripción GRP 9mm LUGUER, dos municiones tronco cónicas con la inscripción una de ellas LUGER 9MM CBC y la otra con inscripción ilegible, tres municiones tronco cónicas punta chata con la inscripción dos de ellas LUGUER 9MM CBC, otra FBL2015 9X19.-

Una bicicleta playera de mujer de color negro

MAGISTRADO Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 01 Florencio Varela, Dr. Darío Provisionato.-

SINTESIS DEL HECHO:

Cca Florencio Varela 1ra, fecha personal de U.P.P.L, `restando servicio en el Comando Patrullas de Florencio Varela, zona 24, en recorrido por la calle Av. Sarmiento observan a un masculino quien vestía pantalón negro y buzo negro, a bordo de una bicicleta de color negra, quien al notar la presencia del personal policial comienza a pedalear más rápido doblando en la calle Robertazi, y al llegar a la calle Robertazi altura nro. 469 el masculino desciende de la bicicleta dejándola tirada en la vereda, abre el portón de la finca e ingresa corriendo hacia los fondos, que en esos momentos sale el propietario de la finca quien se identifica como JORGE H., quien les permite ingresar a la finca a revisar, al ingresar realizan un rastrillaje en el patio trasero no logrando dar con el masculino. Momentos más tarde los llama una vecina quien identifican como Ayelén Oriana, quien les da permiso para ingresar al patio trasero a revisar, una vez en el lugar proceden a realizar un rastrillaje dando resultado negativo, en esos momentos la ciudadana, les señala en el pasillo, detrás de un mueble la existencia de un arma de color negro. Procediendo al levantamiento de está siendo una Pistola Marca Taurus modelo PT24/7 PRO, calibre 9mm, nro. de serie TA041913, con almacén cargados conteniendo 7 ( siete) municiones intactas, una pinta azul con la inscripción 9×19 SP; una punta hueca con la inscripción GRP 9mm LUGUER, dos municiones troco cónicas con la inscripción una de ellas LUGER 9MM CBC y la otra con inscripción ilegible, tres municiones troco cónicas punta chata con la inscripción dos de ellas LUGUER 9MM CBC, otra FBL2015 9X19. Procediendo al secuestro del arma y de la bicicleta, trasladando los mismos junto con la testigo a esta dependencia. – haciendo constar que en el lugar no existe cámaras de seguridad privadas ni municipales. Cursada numeración arma incautada a los efectos de determinar si sobre la misma pesa algún impedimento, información esta que por el momento no se puede establecer en virtud de que el área REPAR con asiento en el Ministerio de Seguridad de esta provincia posee horario laboral de 08 a 22. Personal GTO esta dependencia abocado tarea investigativa. Mantenida comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro 01, siendo atendidos por la Dra. Astegiano quien interiorizada de los pormenores dispuso labrar actuaciones de mención en epígrafe. Prosigo. De corresponder ampliare