Avellaneda: Allanamientos por robos reiterados y aprehendidos, Dock Sud

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR 1

Estación de Policía Dptal. de Seguridad AVELLANEDA.

Comisaría Avellaneda 3ra de Dock Sud.

14 de Mayo del 2020

Hora actual: 06:30 hs. hasta su finalización.

Lugar: Objetivo 01: M. Estévez Nro. 1100 sobre calle 1 esquina calle 4 vivienda planta baja con puerta de tipo hierro color blanca (Ex Barrio Lever). (POSITIVO)

Objetivo 02: M. Estévez Nro. 1100 sobre calle 1 esquina calle 4 vivienda de mampostería compacta con su frente tapado por chapas (Ex Barrio Lever)(POSITIVO)

Objetivo 03: M. Estévez Nro. 1100 sobre calle 1 esquina 4 vivienda de mampostería con puerta de color roja del tipo hierro (Ex Barrio Lever) (POSITIVO)

Caratula : ROBO REITERADOS

Intervención del JUZGADO DE GARANTÍAS NRO. 10 Y UFI NRO. 01 DEL DPTO DESCENTRALIZADO AVELLANEDA

TEXTO: Cca. Avellaneda 3ra., que en la fecha Personal del GTO de este elemento, con colaboración de GTO 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º de Crias de Avell, Destacamento Operativo Dock Sud, Policía Local Avellaneda y Grupo GAD Avellaneda, dando cumplimiento en el marco de la I.P.P. Nro. 07-02-008509-20 caratulada ROBO REITERADOS. En la fecha de acuerdo a los elementos recolectados en la investigación y por disposición del Juzgado de Garantías Nro. 10 de trámite ante la UFI Nro. 01 del Dpto. Descentralizado Avellaneda otorgo tres Ordenes de Allanamiento. En relación en actuaciones iniciadas con fecha con fecha 05/05/2020 donde resultare víctima MARCOS P., se comienza una investigación, y mediante testimonios se pudo establecer los domicilios de los autores del hecho, el cual poseen un gran prontuario delictual. Ante ello se allano el lugar que a continuación se detalla; OBJETIVO 01: Se procedió a la aprehensión de ALBORNOZ MIGUEL ÁNGEL, arg, de 48 años de edad, ddo. en el lugar, incautando en el lugar 1 cuchillo de mango negro, un celular marca Iphone; OBJETIVO 02: Se procedió a la aprehensión de CHIRINO JUAN CARLOS alias CARLITOS, arg., de 29 años, ddo. en el lugar, por RESISTENCIA A LA AUTORIDAD quien al momento de la irrupción opuso resistencia al ser identificado intentado herir con un cuchillo al Sgto. Canteros Pablo Ezequiel numerario del la Cria. Avella 5ta, encontrándose fuera de peligro, incautando en el lugar un cuchillo de color plata mango de madera marca Staley, y dos juego de llaves de ignición de automóvil; OBJETIVO 03: Se procedió a la aprehensión de POLO ANDRÉS ALEJANDRO alias TOLA, arg., de 23 años, ddo. en el lugar, incautando en el lugar dos cuchillo tipo carnicero, dos llaves de ignición de automóvil y un celular marca LG.- Puesto en conocimiento al Dr. Olmos Coronel e interiorizada sobre los pormenores, avalo lo actuado, dispuso que se los notifique a los aprehendidos del Art. 60, 89 y 92 del C.P.P por ROBO REITERADOS, LESIONES AGRAVADAS Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, y que sean trasladados en el día de la fecha a sede judicial.-