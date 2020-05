Quilmes: Dos aprehendidos por robo calificado por el empleo de arma de fuego

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR I

Estación De Policía Departamental de Seguridad Quilmes

Caratula de hecho: Robo Calificado por el empleo de Arma de Fuego.

Comisaria Quilmes Seccional Tercera, La Colonia

Fecha: 13 de Mayo de 2020

Hora: 15.30 Horas

Lugar: Triunvirato y Marconi de este medio.

Magistrado Interviniente: U.F.I. NRO. 02 Dr. Sarra Depto. Judicial Quilmes.

Personal Actuante: Comisaría Quilmes Tercera.

Víctima: María Pia E., argentina, 59 años, instruida, divorciada, domiciliada en Bernal.

EXTRACTO: Fecha personal del GTO de esta seccional en circunstancias que se encontraban recorriendo la jurisdicción, cuando escuchan via radial el alerta sobre una motocicleta color negra tipo HONDA modelo CG con dos ocupantes masculinos con cascos negros estaban cometiendo ilícito, por ello se disponen a la búsqueda. Que al llegar a las calles Madam Curi y Pellegrini de este medio, es cuando observan a la motocicleta descripta con los dos masculinos abordo, por ello le dan la voz de alto y estos malvivientes se dan a la fuga, comenzando consecuentemente la persecución de los mismos, donde al llegar a la intersección de las calles Ricardo Rojas e Islas Malvinas, observan que el delincuente que estaba de acompañante extrae un arma de fuego y apunta hacia el móvil policial, por lo que repelen la agresión y no obstante seguían dándose a la fuga, donde al llegar a las calles Pellegrini al 2300, la motocicleta pierde el control y caen, allí proceden a la APREHENSIÓN del sujeto que conducía la moto y el acompañante salió corriendo, por lo que fue perseguido y APREHENDIDO a los doscientos metros. Seguidamente identificaron a estos APREHENDIDOS, el primero como BRAIAN FERNADO CUELLAR, argentino, de 21 años, domiciliado en la calle Triunvirato al 2600 de este medio, mientras que el segundo GEORDA ESTEBAN MAXIMILIANO, argentino, de 27 años, domiciliado en la calle Serratea al 2500 de este medio, el cual presentaba herida de arma de fuego en pierna derecha, a quien se le procedió al secuestro de una cartera de mujer color negra simil cuero con documentación varia a nombre de la ciudadana Maria Pia E. y la suma de diez mil cuatrocientos pesos ($10.400), un teléfono celular y manojo de llaves. No obstante en el lugar al realizar un rastrillaje se logro el secuestro de un arma de fuego del tipo pistola calibre .22 corto marca BALILA Italogra número de serie 197 y el de la motocicleta marca HONDA modelo CG color NEGRA patente colocada A110HZG. Que al llegar a la dependencia se encuentran con la victima del hecho la ciudadana María Pia E., quien reconoció los elementos secuestrados como propios, así mismo la motocicleta y los malvivientes como los autores del hecho. Atendido el aprehendido Georda en dependencia por ambulancia del SAME dictamino lesiones leves salvo complicación. Mantenida comunicación con el Dr. Serra dispuso se labren actuaciones de rigor y se traslade actuaciones y aprehendidos a sede judicial el día de mañana.