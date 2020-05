Avellaneda: Un aprehendido por tenencia ilegal de arma de guerra

APREHENSIÓN EFECTIVO DE POLICÍA CIUDAD PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE GUERRA. SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR I JEFATIRA ESTACIÓN DE AVELLANEDA.- Comisaria 1ra.

FECHA: 02 de Mayo de 2020

PCIR. INFORME: Cumplo en informar, en la fecha, personal del C.P. Avellenda, al circular por Thelier y Espinoza, obervan salir del interior del asentamiento raudamente el Renault Clio gris, dominio NVR 594, identificando a su conductor, quien resulta ser Policía de la Ciudad OFICIAL 1ero. Legajo 73130 MATÍAS MELGAREJO, quien es numerario de Comisaría 1D de CABA, el cual franco de servicio y de civil, se presento solo al lugar, dado a que pactara previamente por Facebook, la compra de un celular Samsung A 20 por $ 13.000. Una vez allí, es abordado por varios sujetos armados, quienes lo despojan de su teléfono y billetera con documentación y dinero de mención; por lo cual el extraer la pistola calibre 9 mm. marca Tanfoglio serie AB48188 de su propiedad y según refiere realiza un disparo, ocasionando la huida de los malvivientes. Melgarejo, carece de todo tipo de documentación del arma, dado a que según sus dichos, era propiedad de su padre y no realizo trámite de transferencia ni portación. No se registran hasta el momento, ingreso de herido de arma de fuego y respecto del arma, no se establece pedido de secuestro, dado a que el COM, carece de sistema. Se comisiono personal de Policía Científica al lugar. habiendo dado conocimiento a la Dra. Olmos Coronel – Agente Fiscal de U.F.I. Descentralizada Nro. 01 de Avellaneda, quien dispone la aprehensión de Melgarejo en orden a PORTACIÓN ILEGÍTIMA DE ARMA DE GUERRA, serie de recaudos legales y traslado ante esos estrados el Lunes venidero. Es cuanto informo.

Fdo. Couceiro – Subcrio. Titular