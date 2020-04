Quilmes: Tres aprehendidos por tentativa de robo agravado, Inf. Art. 289 C.P e Inf. Art. 205 y 239 C.P.

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR 1

Estación Departamental Policía Quilmes.

Comisaría Primera de Quilmes

28 de Abril del 2020

18.00 horas.

Lugar: Matheu al 200 esq. Lavalle

Caratula : Robro Agravado en grado de Tentativa (UfiyJ 7) – Inf. Al Art. 289 C.P ( Ufi y J 12)- Inf. Al Art. 205 y 239 del C.P (Juzgado Federal)

Intervención de UFI y J Nro. 07 Dpto. Judicial Quilmes a cargo de la Dra. X. Santoro- UFI y J Nro. 12 Dpto. Judicial de Quilmes – Fiscalía Federal de Quilmes.-

Denunciante: PERSONAL POLICIAL

VÍCTIMA. FERNANDO D., ARGENTINO, 70 AÑOS, DOMICILIO EN QUILMES.-

APREHENDIDOS: Wiede Martín, argentino, 26 años, instruido, soltero, empleado, domicilio en calle Hernandarias al 1100 y Liberti C.A.B.A

Roccasalvo Rodrigo Alejandro, argentino, 25 año, instruido, 26 años, soltero, desempleado, Ddo. calle La Madrid al 1000 entre Irala y Hernandarias C.A.B.A. Roccasalvo Leonel, argentino, de 26 años, instruido, soltero, desempleado, Domicilio en calle La Madrid al 1000 entre Irala y Hernandarias C.A.B.A.

TEXTO: Llevo a conocimiento del Sr. Jefe que en la fecha siendo las 16.00 horas a raíz del un llamado al 911 personal GTO de esta dependencia juntamente con UPPL Quilmes se constituyen en la calle Matheu 202 esquina lavalle a raíz de que varios N.N intentaban ingresar a un domicilio. Al arribar al lugar al domicilio en cuestion efectivamente dos masculinos al ver presencia policial comienzan a retirarse rápidamente en dirección a un automóvil marca Peugeot 207m de color negro donde había un tercer masculino al volante. Rápidamente se procede a interceptar a los dos masculinos y como así también al vehiculo. Seguidamente a los dos sujeto a pie s e los identifica como Wiede Martin y Roccasalvo Rodrigo Alejandro quienes en principio ante el interrogatorio del personal policía sobre su presencia en el lugar no supieron justificar su presencia masculino un que no son del lugar. acto seguido se procede a la requisa hallando y secuestro entre las prendas del masculino Wiede Martin alrededor de 8 llaves de puerta, de las cuales no justifico su procedencia. Por otro lado se identifica al conductor del automóvil como Roccasalvo Leonel, quien tampoco justifica su presencia ya que no es de la zona así mismo se requisa el vehiculo hallando en su interior diferentes camperas de marca modelo y color y en la guantera otro manojo de llaves de puertas. A continuación se remiten a la puerta del domicilio se proceden hallar en el suelo junto a la puerta una llave motivo por el cual se comiza a llamar a la puerta, sale su morador a quien se identificado la victima DIAZ FERNANDO, un hombre mayo de edad quien nos refiere que vive junto a su pareja otra mujer mayor de edad GARCIA MARGARITA y que al ser consultado de la llave hallada en el piso pertenece a su domicilio refiere que no. Asi mismo hace mención el señor DIAZ que momentos antes escucho que manipulaban la cerradura de su domicilio y que por temor se encerró en una habitación con su esposa e intento llamar al 911. a raíz de lo relatado se procede a la APREHENSION de los tres sujeto en orden del delito en epígrafe y traslado a la dependencia donde la Dra. Santoro anoticiada de lo ocurrido avala lo actuado y solicito actuaciones y aprendidos para el dia de mañana a primera hora. Por otro lado se inspección vehiculo Peugeot modelo 207 patente OWA-514 en aplicación al art. 266 del C.P.P se procedió al secuestro en urgencia. El cual inspeccionado se determina que posee nro. de motor 10DBSR0121368 y que la numeración del chasis se encuentra adulterada, motivo por el cual se obtiene copia para labrar actuaciones por infracción al art. 289 del C.P a quien también se lo anoticio de lo ocurrido. Por último y en virtud a la violación de la cuarentena se labran actuaciones por infracción al Art. 205 y 239 mantiene comunicación con el Dr. Iturubu quien solicito copia y notificación sobre la infracción a los artículos como también un juego de fichas y copia de los RML de los tres masculinos.