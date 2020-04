Lomas de Zamora: Dos aprehendidos por averiguación ilícito e infracción Art.205, 292, 296 y 289 C.P.

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR.- JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS.- Ccar. Cria Lomas 6ta. Hecho: INF., ART., 205, 292, 296, 289 INC., 3 CP Y AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO.- EXTRACTO: Fecha y hora, personal del servicio GTO de este elemento, procede en las calles Eva Perón y San Patricio de este medio, a la identificación de vehículo PEUGEOT 208, PATENTE AD824IG, denotando que las chapas patentes (originales) se encontraban atadas en forma precario con precintos sobre la parte inferior de los paragolpes, identificando a su conductor como MARCELO ALEJANDRO SAUCO, argentino, instruido, soltero, de 22 años de edad, empelado, en la calle Bucarest al 100 de Villa Centenario y su acompañante LUCRECIA VANESA BARRAZA, argentina, soltera, instruida, de 38 años de edad, enfermera,Ddo., en la calle Darwin al 900 de Villa Centenario, los cuales al momento de la identificación carecían del permiso de circulación, asimismo exhiben cédula verde automotor AMA31702, correspondiente al dominio citado, no siendo el titular mostrando también formulario 08 con datos comprador en blanco, ante ello y violando el decreto presidencial citado Ut Supra, se procede al traslado de ambos al asiento de la seccional a los fines legales correspondiente. Que en dependencia tras verificar el vehículo se denota que la cédula verde NO sería coincidente con la exhibida, surgiendo por sistema que la cédula correspondiente presenta ser Nro., AMZ09704, respecto a la unidad citada, pero las chapas patente presentan ser duplicado, notando que la unidad posee grabado de autopartes, que dichas piezas se hallan masilladas y pintadas de manera no original y los grabado de los cristales se aprecia que posee la patente original del rodado pero debajo de los mismos la numeración anterior fue erradicada mediante algún ácido, a esta altura se trasmite las circunstancias del vehículo y de los ciudadanos al área monitoreo certificando que el vehículo registra con PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO de fecha 02/03/2020, a solicitud del Destacamento Islas Malvinas, en orden al delito de ROBO AGRAVADO, a solicitud de la UFI y J Nro., 07 Deptal., circulando bajo la SI Nro., 2746675. Por este evento se mantiene comunicación la Dra., María Dibur, del Juzgado Federal Nro., 01, secretaria 02 a/c del Juez Federico Villena, quien dispuso la identificación en el marco de la presente causa, entre otras diligencias de rigor y culminado las diligencias procesales, móvil escolte a los nombrados a su domicilio para seguir cumplimentando la medida de cuarentena ordenada bajo arresto domiciliario, de igual tenor se mantiene comunicación con el Dr., Espejo, que atento a las directivas impartidas por el juzgado federal, solicita que se desprenda actuaciones caratulada Averiguación de Ilícito e identificación de ambas personas sin adoptar temperamentos alguno, quedando la unidad incautada a disposición de ambos juzgados. Es cuanto informo al respecto.-