Avellaneda: Dos aprehendidos por desobediencia

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS

COMANDO DE PATRULLA AVELLANEDA

06/04/2020 – 02:20 HS

ESCLARECIMIENTO DESOBEDIENCIA. Fecha, lugar y hora actual, personal de este Comando Patrullas Zona 20, divisan un vehículo de la marca Fiat, del modelo 500, color gris, con dominio colocado MDJ461 con dos ocupantes en su interior, a los cuales se les imparte la voz de ALTO POLICÍA mediante sirena y altoparlantes del móvil policial, acción que no es acatada por los N.N, los cuales fugan en diferentes direcciones, logrando darle alcance en las calles 25 de Mayo e Hiroshima, lugar donde el vehículo colisiona con una columna de alumbrado público. Proceden a la aprehensión de; LAMEZA GABRIEL MIGUEL, de 28 años, Ddo. Patricio Ham, esc. 14, s/n de Gral. Rodríguez, quien se encontraba conduciendo el rodado, y de RODRÍGUEZ CÉSAR, de 43 años, Ddo. en De la Peña Nro. 1208 de Avellaneda. Se deja constancia que en presencia de testigo se les incauta una pistola tipo réplica color negra que se encontraba oculta debajo del asiento del automóvil. Con relación al rodado y masculinos, cursados por sistema de Monitoreo Municipal son informados que no poseen impedimento legal al momento. Trasladan a Comisaria Avellaneda 1ra. Lugar donde se procede a mantener comunicación con la titular de la U.F.I. Nro. 01, Descentralizada Avellaneda, Dra. Olmos Coronel, quien interiorizada de los pormenores del caso no adopta temperamento para con los masculinos. Seguidamente atento a que los imputados se encontraban desobedeciendo el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, determinado por el Sr. Presidente de la Nación en acuerdo General de Ministros en el Decreto 260/2020, para impedir la propagación de VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS) según Infracción Art. 239 Y 205 del Código Penal, se procede a comunicar al Juzgado Federal de Quilmes, Secretaria Nro.04 a cargo del Dr. René Nahuel, quien dispuso diligencias de rigor y caratula de mención en epígrafe.

Fdo. SÁNCHEZ VANESA. SUBCOMISARIO. JEFE DE TURNO. –