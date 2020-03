Avellaneda: Tres aprehendidos por tentativa de homicidio

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR-

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS-

COMANDO PATRULLA AVELLANEDA-

CRIA AVELLANEDA CUARTA-

CARÁTULA: TENTATIVA DE HOMICIDIO

FECHA: 22/03/2020.-

APREHENDIDO:

1.-HEREÑU DAMIAN, arg, 45 años, Dlio. COLONIA AL 3600 SARANDÍ – Avellaneda.

2.-HERNÁNDEZ PABLO OMAR, arg, 23 años, Dlio. SAN PEDRO AL 200 SARANDÍ.

3.-SILVERO VíCTOR HUGO, arg, 23 AÑOS, Dlio: COLONIA AL 3600 WILDE AVELLANEDA

SECUESTRO: UNA (1) NAVAJA

SÍNTESIS: Fecha y hora actual, informo al Sr. Jefe que se comisiono el Titular de este Elemento junto con el Gto, a la arteria Beazley al 600 a los fines de constar la existencia de un masculino herido de arma blanca, en el lugar se entrevistan con Alan C. de 23 años, DDO: Beazley al 600 de este medio, quien manifiesto que momentos antes tres masculinos lo interceptan hallándose con su hermano BRUNO de 19 años a quien uno de los sujetos le propina una herida corto punzante en la zona de la axila lado izquierdo y otro de los sujeto rompe una botella de vidrio y le propina un corte en la mejilla a Alán, trasladando en auto particular a Bruno al Hospital Wilde, donde se lo interviene quirúrgicamente, mantenida entrevista con Alán C. refiere que la gresca es de vieja data, manifestando que conoce a los agresores. A los pocos minutos sobre el Acceso Sud este altura Juan B. Justo, es que el personal de Policía Local Avellaneda acude al lugar por un accidente de tránsito, procede a la identificación de los masculinos como HEREÑU DAMIÁN, HERNÁNDEZ PABLO OMAR Y SILVERO VÍCTOR HUGO debiendo ser trasladado en ambulancia Hereñu al Hospital Perón por fracturas varias procediendo al secuestro de una navaja con manchas hemáticas la cual se hallaba en las pertenencias de Hereñu, logrando establecer por declaraciones de las víctimas que los últimos tres son los autores del injusto. Se deja constancia que tanto la víctima Bruno V. como el aprehendido Hereñu no corren riesgo de vida, mantenida comunicación UFI N° 01 dispone aprehensión de HEREÑU, SILVERO Y HERNANDEZ, not Art 60. 89 y 92 del CPP diligencia de rigor solicitando aprehendidos y actuaciones para el día de mañana.-

FDO JAVIER BIBIANO SUBCOMISARIO JEFE DE DEPENDENCIA