Lanús: Siete aprehendidos por amenazas agravadas, lesiones leves, robo agravado en banda

AMENAZAS AGRAVADAS POR USO DE ARMA, LESIONES LEVES EN CONCURSO REAL CON ROBO AGRAVADO EN POBLADO Y EN BANDA-APREHENSIÓN

EXTRACTO: Fecha, se hizo presente en dependencia el ciudadano PABLO DAMIÁN C., arg, 18 años, inst, solt, emp., el cual refiere que instantes atrás sobre la calle Salcedo y Caaguazú fue abordado por diez sujetos de sexo masculino, reconociendo a dos de ellos como Santi Medina y Juan Cruz, los cuales sin mediar palabras lo golpearon con un arma de fuego en su cabeza y le dijeron que cuando vuelva a su casa lo iban a estar esperando en la esquina, siendo que después de esto, CARRIZO llamo por teléfono a su hermano para que lo vaya a buscar, enterándose por este último, que los sujetos que lo agredieron, habían ingresado a la casa en la que viven ambos, previo romper la puerta y ventana, sustrayéndoles varias pertenencias del interior, amenazando a su cuñada para que haga entrega de un arma de fuego que estos sujetos dejaron escondida en su patio pero que hoy al ir a buscarla no la encontraron, acusándolos que ellos la tenían. Asi las cosas, personal del G.T.O. de este elemento, junto a CARRIZO, se dirigen al domicilio de este ultimo, a bordo de móvil identificable, logrando ver sobre la calle Ayacucho y Donato Álvarez, a un grupo de 8 sujetos de sexo masculino, los cuales son sindicados por CARRIZO como las personas que lo agredieron y que habían ingresado a su casa, por lo que rápidamente descienden del móvil policial, los interceptan e identifican como, EZEQUIEL LEANDRO BAUTISTA, arg, 30 años, inst, solt, emp, dcio calle Rondeau al 300 de este medio, JUAN CRUZ CARDOZO, arg, 20 años, inst, solt, desemp, dcio calle Lynch al 1400, KEVIN SALAZAR, arg, 21 años, inst, solt, desemp, dcio calle Rondeau al 300 de este medio, no recuerda nro de D.N.I., KEVIN IVÁN GUILLI, arg, 24 años, inst, solt, desemp, dcio calle Donato Álvarez al 5400 de este medio, ALEXANDER DANIEL CARDOZO, arg, 24 años, inst, solt, desemp, dcio calle Guido al 5400, de este medio, NAHUEL ESTEBAN CARDOZO, arg, 22 años, inst, solt, emp, dcio calle Lynch al 1400 de este medio, JORGE LUIS REARTE, arg, 21 años, inst, solt, desemp, dcio calle Lynch al 300, de este medio, EZEQUIEL RODRIGO P., arg, 15 años, inst, solt, desemp, dcio calle Martinto al 400, de este medio, trasladándolos a posterior a dependencia, lugar donde se mantiene comunicación telefónica con el magistrado de menores en turno, U.F.I.J.R.P.J. nro 07 de Lomas de Zamora, el cual interiorizado avalo lo actuado y dispuso la aprehensión de los masculinos identificados Ut Supra y que sean trasladados en el día de mañana a primera hora a sede judicial. Es dable destacar que instantes atrás, personal del G.T.O. del elemento, sobre la calle Pringles al 5100 procedió a la aprehensión de un sujeto identificado como SANTIAGO MEDINA y al secuestro de un arma de fuego que tenia entre sus prendas, logrando establecer que este fue uno de los sujetos que agredieron a CARRIZO y que también habían ingresado a su casa. De surgir novedad se ampliara a la brevedad.-