Avellaneda: Clausura de comercio por delitos contra la salud pública en Piñeiro

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS.-

COMANDO DE PATRULLA ZONA DISTRITO AVELLANEDA.-

SECCIONAL AVELLANEDA SEGUNDA

16/03/2020 – –

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA, INFRACCIÓN ARTICULO 205 DEL CP.

INTERVIENE JUZGADO FEDERAL DE QUILMES DR. ARMELLA SECRETARIA DR. ARTURI.

Fecha y hora actual, Personal del GTO de este elemento, se constituye por dichos de un ocasional vecino en la arteria Avenida Galicia Nro. 630 de este medio, lugar donde el propietario del comercio habría regresado de la República Oriental de China y no habría cumplido con la cuarentena. Se constata que se halla emplazado un comercio del rubro Supermercado del tipo Oriental de nombre fantasía «Luna Market», donde se identifica a su propietario como LI YONG, chino, ddo., Galicia al 700 de este medio, junto a este se hallaba LI SHEB, también se encuentra LI HAIFENG y el señor JOEL LEZCANO, ddo., Villa 21, Carnicero. Se constata que el ciudadano LI YONG posee fecha de salida hacia la República Oriental de China con fecha 24/01/2020 e ingreso nuevamente a este país el día 02/03/2020. Constatando que ha producido en la violación a la cuarentena estipulada por la Pandemia de público conocimiento COVID-19 (Coronavirus), ante ello es que de manera preventiva se procede al cierre del comercio solicitando personal del Área de Salud Municipal a los efectos de realizar los análisis correspondientes. Se hace presente ambulancia del SAME a cargo del Dr. Pereyra Cocinas con MP 235448, quien examina a todos los ocupantes del comercio dictaminando que no resultan ser ciudadanos sospechosos, acorde a sus síntomas vitales. Se da conocimiento al Juzgado Federal de Quilmes, secretaria del Dr. Arturi, quien interiorizado de lo acontecido dispone realizar los estudios médicos correspondientes, se proceda a la detención del LI YONG, alojarlo en un lugar aislado, previa toma de isopado para su análisis en el instituto Malbrán cumplido con todas la diligencias, se otorgue la excarcelación del mismo, previa notificación de las medidas sanitarias a seguir. Se continúa con el protocolo con el resto de los ocupantes los cuales se los notifica de la utilización de barbijo y guantes de látex, debiendo respetar la cuarentena estipulada por ley. Así mismo, se procede a la clausura preventiva del comercio por parte de autoridades Municipales hasta obtener resultado del isopaaso, no quedando consigna en el lugar por así haberlo dispuesto el Dr. Arturi. Actuaciones el día de mañana con primer correo.