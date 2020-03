Lomas de Zamora: Dos aprehendidos por robo y resistencia a la autoridad

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS

INFORMA: CDO. PATRULLA LOMAS DE ZAMORA

HECHO: ROBO/ RESISTENCIA A LA AUTORIDAD/ LESIONES CULPOSAS.

FECHA: 09/03/2020

HORA: 10:30

Fecha y hora actual personal de este Comando zona 70 (Ámbito Cría. Lomas de Zamora 10ma Ingeniero Budge) solicita apoyo vía radial en la intersección de las arterias Claudio de Ala y Ostende, lugar en donde se encontrarían en una persecución a pie, de dos masculinos. Los cuales momentos atrás al notar la presencia policial descendieron de un rodado marca Ford, modelo Fiesta, dominio AD320GQ, dándose a la fuga dejando el mismo en el lugar. Se procede a cursar el dominio a la base central de Monitoreo Lomas de Zamora, por lo cual el mismo posee un parte de alerta ACTIVO, del día de la fecha, a solicitud de Lomas de Zamora 9na Parque Barón. Así mismo móvil Av. Ribera, quienes se encontraban de apoyo, son alertados por un sujeto, el cual se identifica como Ángel Ariel C., 43 años. El mismo refiere que en su domicilio, se encontraría el masculino que habría descendido del rodado. Se procede a ingresar y se logra dar con Daniel Jonathan A., DNI no recuerda, 13 años, argentino. Y móvil de la zona 72, logra dar con el otro masculino en la arteria Atenas al 2300. Quien es identificado como Facundo Rodrigo G., DNI no recuerda, 17 años, argentino, domiciliado en la calle Bucarest al 100. Ante tal circunstancia se pone en conocimiento a la Comisaría Jurisdiccional, y se traslada el rodado, los dos aprehendidos y testigo a dicha dependencia, a los fines legales correspondientes. Con intervención de la UFI Nº 01 del Depto Judicial de Lomas de Zamora. Se deja constancia que los masculinos al darse a la fuga embisten a un sujeto, el cual se encontraba cruzando la calle en la intersección de las arterias Copihue e Iparraguirre. Es identificado como Alex B., DNI no recuerda, de 18 años. Se hace presente móvil 15 del SAMA, a cargo del Dr. Moisés, quien asiste y traslada al masculino al hospital Gandulfo, con politraumatismos varios. De surgir novedad, amplio.