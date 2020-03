Lanús: Allanamiento en urgencia por robo agravado en banda y en poblado, robo automotor, tenencia ilegalde arma de fuego y producción de estupefacientes

SUPERINTENDENCIA AMBA SUR – JEFATURA

DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS. – Cca. Cría. Lanús Decima Villa Barceló

CARATULA: ESCLARECIDO ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO Y POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA – ESCLARECIDO ROBO AUTOMOTOR – TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL – CULTIVO DE PLANTAS PARA LA PRODUCCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES ART 5° INC. A 23.737.-

Texto: Fecha, llamado al sistema de emergencias 911 informa en la arteria Ituzaingó al 1400 se habría producido un hecho delictivo, motivo por el cual personal de la Policía Local Lanús arriba en dicho lugar entrevistándose con Federico Ezequiel F., el cual manifiesta ser empleado de una casa de reparación y venta de elementos informáticos y que minutos atrás había sido víctima de ilícito en dicho lugar, donde dos sujetos de sexo masculinos junto a una femenina ingresaron al lugar armados apoderándose de varios teléfonos celulares, tablets, un manojo de llaves y dinero en efectivo, procediéndose a dar a la fuga abordo de rodado marca Volkswagen de color negro con patente nueva, a lo cual el se. La víctima logro rastrear uno de los equipos celulares el cual emitía señal en la intersección de las arterias Cazón y Álvarez Núñez, lugar en donde convocado al G.T.O. de este elemento establecen en el domicilio del numeral 2700 a dos masculinos y una femenina de características similares descriptas por la víctima procediendo a la aprehensión de Martínez Juan Gabriel, Sánchez Barbara Solange, Becker Gustavo Osvaldo y Britos Verónica Natalia, y pudiendo establecer que en el patio de la finca se halla un rodado marca va Victus el cual se halla con un cobertor. Que mantenida comunicación telefónica con el Dr. Fernández titular de la UFI NRO 3 de Lanús dispuso allanamiento de urgencia para el domicilio con resultados altamente positivo. Que al ingreso del domicilio se procedió a incautar del patio el automóvil marca Volkswagen modelo Virtus de color negro dominio colocado AD761FM con pedido de secuestro a solicitud de San Martín 8va U.F.I.J. interviniente 10 depto. Judicial de San Martín y del interior del domicilio se incrustó dos IPad de primera y segunda generación, un teléfono marca Samsung modelo J7, un teléfono marca Sony modelo Xperia, otro teléfono marca Quantum y distintos Display de tablets cómo así al secuestro de tres plantas de marihuana de grandes dimensiones (18.400 kgrs) incautación de un arma de fuego marca PODEROSA ESPECIAL nro. de serie 4679 calibre 22 milímetros largo con una munición colocada en su recamara, como así también un manojo de llaves, un D.N.I., dos tarjetas de crédito, una licencia de conducir, todo a nombre de Federico Ezequiel.- Seguidamente mantenida comunicación con el Dr. Fernandez de la U.F.I.J. nro. 03 desc. Lanús, el mismo dispuso la aprehensión de Martínez Juan Gabriel, Sánchez Barbara Solange, Becker Gustavo Osvaldo en orden al delito ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUEDE TENERSE POR ACREDITADA Y POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA, y que con respecto a la plantación de Marihuana , Mantenida comunicación telefónica con el Dr. Mona, de la U.F.I.J. nro. 01 quien interiorizado de los por menores del hecho dispuso que se proceda a retirar las plantas del domicilio y se proceda a su deshoje, y medidas de rigor que se notifique a los imputados / aprehendidos del contenido de los artículos 60, 89 y 92 en orden al delito imputado, y que se realicen todas la diligencias de rigor y que se traslade a estas personas hacia sede judicial el día 07 del corriente a primera audiencia junto a las actuaciones.- Mantenida comunicación con el Dr. Mona, el mismo avala lo actuado y dispone que se notifique al Sr. Martínez del contenido de los artículos 60, 89 y 92 en orden al delito cultivo de plantas para la producción de sustancias estupefacientes Art 5° inc. A Ley 23.737.

Ampliare-