Lomas de Zamora: Clausura de taller, robo automotor esclarecido, falta de habilitación y libro de registro, RUDAC

SUPERINTENDENCIA ZONA AMBA SUR- JEFATURA DPTAL. LANUS; Cca. Cria Lomas de Zamora 1ra; ESCLARECIMIENTO ROBO AUTOMOTOR- ENCUBRIMIENTO – INF. ART 86 (FALTA HABILITACIÓN MUNICIPAL) – 87 INC B LEY 8031/75 (FALTA LIBRO REGLAMENTARIO EXHIGIDO POR LA LEY) – INF. LEY 13081- LEY 25761 (RUDAC)- APREHENSIÓN AUTOR: Fecha actual personal GTO Cria Lomas de Zamora 1, dando cumplimiento directivas superioridad control de talleres ( Ley 13.081) y metaleras ley 13564- COP 00-053/20 “CONTROL E INSPECCIÓN LOCALES COMERCIALIZACIÓN METALES NO FERROSOS”, se constituyo en la calle Mentruy nro. 715 ese medio, estableciéndose que funciona un taller, sin razón social, abierto a la gente, observándose ingreso de vehículos de diferentes modelos y marcas.- Se observa a simple vista un automóvil marca Renault modelo Sandero, color bordo, patente colocada AD225ED, patente esta que no le corresponde a dicho rodado.-En principio se identifica a un sujeto sexo masculino, identificado como SILVIO ALEJANDRO CORONEL; arg. inst. 46 años, mecánico, ddo Estrada al 900 Banfield, quien se identifico como responsable. Preguntado por si el taller se encuentra habilitado, se establece que no.-Preguntado por si posee el libro reglamentario exigido por la Ley, refiere que no .-Se observa que al rodado de mención, le habían sacado el capot, paragolpes delantero y ópticas delanteras, como así también partes plásticas, de la numeración de motor se establece que a dicho rodado, le corresponde la chapa patente AA455NK y que el mismo posee secuestro de fecha 29/01/2020, a solicitud del Dto Islas Malvinas por el delito ROBO AUTOMOTOR , intervención de la UFI Descentralizada 2 de Esteban Echeverría, bajo ISN 2746272, el cual es incautado en forma preventiva.- Seguidamente se procede a inspeccionar una construcción tipo habitación ubicada en el mismo terreno y que al ingresar al mismo se observa gran cantidad de autopartes de mecánica puertas y capot de diferentes rodados como así también tiradas a un costado chapas patentes de varios automotores.- Se incauta además distintas autopartes; seis torres delantera de resortes de amortiguación, dos carter, dos volantes sin sus centros, tres cigüeñales, un block de motor sin numeración, dos tapas de cilindros, tres ejes traseros, un tablero de plástico de vehículos Renault Symbol dos puertas y una tapa baúl de rodado Renault Symbol en cuyos vidrios figura la patente IZO776 misma posee pedido de secuestro de Lomas de Zamora 1ra, de fecha 06/03/2019, intervención de la UFI nro 5 Lomas de Zamora Secuencia interna 2658101, por ROBO AUTOMOTOR, dos vidrios sin las puertas del mismo rodado, un paragolpes de vehículo Chevrolet agile color verde claro, un paragolpes con patente colocada AD023LD no posee impedimento, un vidrio de luneta trasera sin patente grabada, una tapa baúl de Peugeot 208 color blanco sin chapa patente marcada, un capot de vehículos Chevrolet Agile color verde, una tapa de baúl vehículo Renault Sandero con su luneta trasera colocada, poseía grabada la patente AC541IS misma posee secuestro activo de fecha 31/07/2019, por ROBO AUTOMOTOR, a solicitud UFI nro 4 Lomas de Zamora, de Cria Alte. Brown 2da, bajo ISN 2692790, 4 paragolpes de distintos vehículos, 4 equipos de calefacción de automotores de diferentes modelos, 7 ópticas traseras de diferentes marcas de vehículos, una tapa de baúl de Fiat siena color azul, 6 paneles de plásticos de interior de puertas de diferentes rodados, dos butacas y dos asientos traseros de diferentes rodados, claves de instalaciones eléctricas de automotores, 14 cinturones de seguridad, dos guardabarros traseros de diferente rodado.- Así mismo en un caja se logra la incautación de dos chapas patente OXP424 posee sin efecto secuestro de CABA, bajo secuencia interna 2434324 y repuestos varios de interior de motor.- Se mantiene comunicación UFI nro. 1 Dr. BENEDETTO del Dpto. Judicial Lomas de Zamora, quien dispuso actuaciones epígrafe , para con SILVIO CORONEL, recaudos legales en vigencia y sea traslado en la fecha a sede Fiscal a los fines de prestar declaración indagatoria. –Se pone en conocimiento al Juzgado Correccional en turno de Lomas de ZAMORA –Taller clausurado.- Se investiga. Ampliare