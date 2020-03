Avellaneda: Allanamientos en causa de amenazas y abuso de arma

SUPERINTENDENCIA ZONA AMBA SUR-JEFATURA DEPARTAMENTAL LANÚS;

CDO. DISTRITO AVELLANEDA

CRIA. AVELLANEDA 1RA.

HECHO: ALLANAMIENTO EN MARCO ACTUACIONES ABUSO DE ARMA Y AMENAZAS

FECHA: 04 SE MARZO 2020.

EXTRACTO: Fecha y hora actual, en el marco de la IPP 07-02-004022-20 seguida en orden ABUSO DE ARMA- AMENAZAS, iniciada en fecha 22 de Febrero del corriente, donde un malviviente de Villa Tranquila, intimida con arma de fuego a vecinos de la zona, tramitada dicha pesquisa ante U.F.I. Nro. 01 Descentralizada Avellaneda, el Juzgado de Garantías Nro

09 de Lomas de Zamora, otorga dos (02) ordenes de ALLANAMIENTO Y REGISTRO, que se realizan con colaboración. G.T.O. de este Distrito, arrojando los siguientes resultados:

OBJETIVO Nro. 01 calle Levalle y las Vías, lugar donde se identifica al morador de la finca ALEJANDRO NICOLÁS M., arg., de 17 años, procediendo a secuestrar en el lugar UN CHALECO ANTIBALAS MARCA MF Dccion. Gral. de Fabricaciones Militares, Serie 036185 Nivel MA-01-A1 Modelo Multiamenazas 2.2; Un revólver marca Doberman calibre 38 serie número 37870, 02 cajas conteniendo cada una 50 proyectiles calibre 9 mm, y varias municiones calibre 11,25 mm; un par de esposas con su correspondiente porta esposa siendo marca Alcatraz, 03 cargadores de pistola ametralladora marca UZI, todos sin marca ni numeración y uno solo se halla con sus respectivas municiones un total de 32 proyectiles 9 mm.

OBJETIVO Nro. 02: las Vías y Levalle de Avellaneda, resultado negativo, sin moradores. En cuanto al arma y chaleco, no se pudo determinar por Sistema del C.O.M., dado a que carece de sistema y RE.P.AR., informo que NO registran pedido de secuestro. Mantenida, comunicación con la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nro.03 del Dpto. Judicial Lomas de Zamora, Dr. Venzano, dispuso se notifique al causante en orden al delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA Y MUNICIÓN DE GUERRA, quedando APREHENDIDO debiendo ser conducido, día de mañana a primera audiencia. Es cuanto informo a Ud.-