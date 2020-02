Avellaneda: Tres aprehendidos por hurto

SUPERINTENDENCIA ZONA AMBA SUR-JEFATURA DEPARTAMENTAL LANÚS; Cca. Cria Avellaneda 4TA; ESCLARECIMIENTO “HURTO”, fecha y hora personal de GTO de esta seccional, procede a la aprehensión de tres sujetos masculinos, quienes circulaban a bordo de una camioneta marca Renault modelo Duster con dominio colocado LLH-357, interceptando dicha unidad en las calles Rivadavia y Deheza, donde un transeúnte refirió que esos sujetos se hallaban hurtando pertenencias de un rodado que se hallaba en las calles Pasteur y Rivadavia, motivo por el cual se los reduce e identifica como SÁNCHEZ RAFAEL GREGORIO, VILLAFAÑE FERNANDO JAVIER DE 44 AÑOS Y JUAN MANUEL ACOSTA DE 24 AÑOS, quienes transportaban en el baúl del rodado un neumático de marca CITROËN como así también herramientas varias y guantes de trabajo, se traslada a todos ellos y a la unidad a la seccional, consecuentemente se realiza una búsqueda del vehículo Citroën el cual posee gravado de autopartes con el dominio AB-327-HS no hallándose en la zona, hallándose dicho rodado a pocas cuadras con el faltante de su rueda de auxilio, procediendo al secuestró de varias herramientas para realizar esta actividad ilícita de robo y hurto de ruedas.-Mantenida comunicación con UFI N° 03 dispone not Art 60, 89 y 92 del CPP, diligencia de rigor y de no poseer impedimentos se retire de la seccional.-

FDO JAVIER BIBIANO SUBCOMISARIO JEFE DE DEPENDENCIA