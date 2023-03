Quilmes: Allanamiento positivo en causa por venta de drogas

ALLANAMIENTO – INF. LEY 23.737 ART. 5 INC. C – (02) APREHENDIDOS

S.R. AMBA SUR I CRIA QUILMES 5º LA CAÑADA

22 MARZO 2023

TEXTO: En el marco de la IPP n° 13-00-023552-22/00, personal del GTO de este elemento juntamente con GTO de E.P.D.S. QUILMES, logra obtener orden de allanamiento bajo la intervención de la UFIyJ n° 20 y autorización del Juzg. de Garantías n° 02 del Departamento Judicial Quilmes, afectando a personal de forma encubierta en cercanías del domicilio localizado, aportando fotografías, filmaciones, testimonios del personal afectado, y diligencias de comprador previo, todo ello bajo la supervisión de la Unidad Fiscal citada. Puesta en marcha la misma y con colaboración de personal descentralizado, se desplegó un operativo de irrupción y saturación en el Objetivo 01: Calle 176 al 2400 (pasillo al fondo), Bernal – Quilmes, arrojando como resultado ALTAMENTE POSITIVO, logrando la APREHENSIÓN de MOLINA MAIRA PATRICIA (25) y de su pareja RIVEIRO MATÍAS ZACARIAS (26), Cedula Paraguaya, ambos domiciliados en el lugar, por el delito de Art. 5to Inc. “C” de la LEY 23.737 (Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización), haciéndose mención que RIVEIRO posee una pulsera electrónica hallándose cumpliendo actualmente un ARRESTO DOMICILIARIO, por el delito de ROBO CALIFICADO POR SU COMISIÓN EN POBLADO Y EN BANDA, encontrándose a disposición del Juzgado de Garantías n° 10 y UFIyJ n° 01 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora; quienes puesto en conocimiento de dicha APREHENSIÓN solicitaran copia de las actuaciones. En presencia de dos testigos se secuestró: sesenta y cinco (65) envoltorios de bolsa de nylon color negro con 39,2 gramos de CLORHIDRATO DE COCAÍNA, Cuarenta y seis (46) envoltorios de bolsa de nylon color negra con 49,9 gramos de CANNABIS SATIVA (MARIHUANA), La suma de $ 10.130 en efectivo, Un teléfono celular marca TCL, modelo 6125F, de color AZUL MARINO y Un teléfono celular marca MOTOROLA, modelo MOTOE20, de color TURQUEZA. Dándose por finalizada la diligencia judicial, el órgano judicial interviniente solicitó la remisión de actuaciones y remisión de los dos aprehendidos para el día 23/03/2023 a las 08:00 horas, fines de mantener audiencia con el magistrado de injerencia. Es cuanto cumplo informar al respecto. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.