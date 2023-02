Quilmes: Allanamientos en urgencia con aprehendidos por robo agravado

ALLANAMIENTOS EN URGENCIA 2 MASC APREHENDIDOS POR ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA CUYA ACTITUD NO PUDO SER ACREDITADA – ROBO AUTOMOTOR y ENCUBRIMIENTO AGRAVADO – QUILMES

S.R. AMBA SUR I CRIA QUILMES 6º.-

14FEB23

LUGAR DEL HECHO: San Martín y Formosa, Don Bosco.

LUGAR DE LA APREHENSION: Santiago del Estero e/Cuenca y Río Salado, Ezpeleta.

TEXTO: Fecha, personal policial toma conocimiento de hecho delictivo en comercio del rubro supermercado ubicado en San Martín y Formosa de Don Bosco, donde 3 N.N MASCULINOS armados ingresan y cometen ilícito en local comercial “DIA %”, dándose a la fuga a bordo de un rodado marca VW Polo negro. GTO Quilmes 6ta. logra dar con el rodado en cuestión en las calles Santiago del Estero y Rio Salado, procediendo a la aprehensión del conductor identificados como RICCO JORGE SANTO,(39), ddo. en Río Colorado 4200 de Ezpeleta y acompañante como KEVIN I (15), indocumentado no recuerda su número, ddo en Andrade al 300 de Bernal. Se establece que posee colocada chapa patente trasera AD572TL la cual no se corresponde al rodado y cursada las numeraciones de motor y chasis se establece que el mismo posee pedido secuestro activo por “ROBO AUTOMOTOR” solicitado por Cria. Quilmes 6ta., incautando también chapa patente colocada, trasladándose a Cria. Quilmes 6ta., donde se mantiene comunicación con el Dr. Conde titular de la UFI nº 03 de Quilmes, dispone la aprehensión de Ricco y ordena allanamiento en urgencia para con los domicilios de ambos masculinos los cuales alan siguiente resultado:

Objetivo 01 – Rio Colorado Nro. 5.243 – finca de RICCO JORGE ANTONIO se logra la incautación de prenda de vestir utilizadas en el hecho, mercadería y teléfono celular sustraído en el comercio.

Objetivo 02– finca de SILVA KEVIN ISAÍAS – arroja resultado negativo. Comunicada también a Dra. Bottaso titular de U.F.I.F.R.P.J 01 del D.J.Q. dispuso misma carátula para con el menor Silva. De resultancias ampliare. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.