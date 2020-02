Avellaneda: Un aprehendido por tenencia de arma de guerra e investigación de suicidio

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR –JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS; Cca. Cria Avellaneda 3ra Dock Sud; SUICIDIO Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, fecha 06/02/2020; Llevo a conocimiento del Sr Jefe, que en la fecha y hora, se toma conocimiento de que en la Avenida Debendetti número 1900 Torre A2 piso segundo Departamento 27 de Dock Sud, había un menor herido de arma de fuego, constituido en el lugar se entrevistan con el menor PABLO EZEQUIEL, de 15 años de edad, indocumentado, quien refiere que su amigo JUNIOR A C, de nacionalidad paraguayo, de 16 años de edad, domiciliado Avenida Debendetti numero 1900 Torre A2 piso segundo Departamento 27 de Dock Sud, lo había llamado y cuando sube a hablar con él, al ingresar al departamento, escucha un estruendo de arma de fuego y observa que Junior, salía de la pieza y se tomaba con ambos brazos el pecho y cae al piso del pasillo que comunica la habitación con el Living. Que asimismo refirió que un sujeto al que conoce como AIRTON, había ido al departamento de Junior, y este se había llevado el arma con que se pego el tiro Junior, desconociendo si AIRTON estaba o no en el Departamento al momento del disparo.- Que presente la ambulancia del SAME constata el fallecimiento de JUNIOR A.C, quien se hallaba en el piso fallecido y en la habitación no había ningún arma de fuego, observándose al costado de la cama una vaina servida calibre 9mm.- Asimismo, en el Departamento se observa, en el living, una pistola calibre 22 con numeración y marca suprimida, conteniendo en su almacén cargador 8 cartuchos intactos, que la misma no tendría que ver con el hecho, pero de tal forma se procede a su incautación.- Que continuando con la investigación se procede a la aprehensión de N.N o AIRTON identificado como LEANDRO MATÍAS D.L.S, argentino, de 23 años de edad, domiciliado en Debenedetti al 1900 de Dock Sud, quien se hallaba en su domicilio y debajo de su cama se procede a secuestrar un bolso de color verde conteniendo en su interior una pistola calibre 9 mm, marca Taurus con numeración suprimida con 14 proyectiles calibre en su almacén cargador y un proyectil en la recámara, como así también se procedió al secuestro de 90 cartucho calibre 14.-

Mantenida comunicación telefónica con el Dr. Laborde de la UFI 3 descentralizada de Avellaneda, quien dispuso actuaciones caratulada SUICIDIO, y con respecto a LEANDRO MATIAS, quede aprehendido por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, se solicite peritos en el lugar, se proceda a realizar pericia de Dermotest a los identificados a los fines de corroborar los dichos o quién accionó el arma de fuego y se cumplimente los recaudos legales.- De surgir novedad se ampliara.-