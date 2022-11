Quilmes: Allanamientos múltiples por abuso de arma criminis causae

ALLANAMIENTO ABUSO DE ARMAS CRIMINIS CAUSA – TCIA. ILEGAL ARMA DE FUEGO DE GUERRA – TCIA. ILEGAL ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL – QUILMES

S.R. AMBA SUR I – CRIA QUILMES 1°

10NOV22

OBJETIVO 1: EL SALVADOR N° 526 DPTO. A, AVELLANEDA.

OBJETIVO 2: EL SALVADOR N° 526 DPTO. B, ABELLANEDA.

OBJETIVO 3: V. LOPEZ N° 3428 TORRE 3 PISO 3 DPTO. C, QUILMES.

OBJETIVO 4: CALLE 390 N° 66, QUILMES.

OBJETIVO 5: CALLE 390 S/N Y JUJUY, QUILMES.

OBJETIVO 6: SAN JUAN N° 3919, QUILMES.

TEXTO: A raíz de actuaciones iniciadas con fecha 01/11/2022 en el marco de la I.P.P. 13-00-028398-22/00 caratulada ABUSO DE ARMAS CRIMINIS CAUSA, donde personal del G.T.O. de Cria. Quilmes 1ra. intenta interceptar un rodado AUDI A1 COLOR BLANCO PTTE. MJS-424 manteniendo enfrentamiento armado con los ocupantes del rodado, quienes se dan a la fuga dejando abandonado el rodado en Garibaldi y Autopista de este medio, es que personal del G.T.O. logra reunir los elementos probatorios y realizar las diligencias judiciales correspondientes logran obtener 6 órdenes de allanamiento, las cuales cumplimentadas en la fecha arrojaron los siguientes resultados: OBJETIVO 1: Se logro el secuestro de un arma de fuego tipo escopeta marca Puma sin nro. de serie calibre 16 milímetros sin municiones, y se procedió a la aprehensión de FUNES CLAUDIO RUBEN, en orden al delito TCIA. ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL; OBJETIVO 2: Negativo; OBJETIVO 3: Se logró el secuestro de un arma de fuego tipo pistola marca Máuser calibre 7.65 sin número de serie y sin municiones, una gorra marca Puma color blanca utilizada al momento del hecho, un teléfono celular marca Iphone 13 propiedad del sindicado, una llave de vehículo Chevrolet, Cincuenta y Siete mil pesos argentinos ($ 57.000), y se procedió a la aprehensión de ALAN GABRIEL ESQUIVEL, (26), DDO. VICENTE LÓPEZ 3428 TORRE 3 PISO 3 DPTO. C, QUILMES, en orden al delito TCIA. ILEGAL DE ARMA DE GUERRA; OBJETIVO 4: Negativo; OBJETIVO 5: Negativo; OBJETIVO 6: Al momento de la irrupción el sindicado en autos FRANCO LEONEL LÓPEZ logra escapar del domicilio por los techos, y producto de la requisa se secuestro un arma de fuego tipo revolver calibre 32 milímetros marca Doberman con 4 municiones intactas del mismo calibre, y un teléfono celular marca Motorola propiedad del sindicado. Mantenida comunicación telefónica con la Dra. Ximena Santoro, U.F.I. 7 Quilmes, avaló lo actuado y dispuso que en relación a ALAN GABRIEL ESQUIVEL sea notificado del contenido de los Arts. 60, 89 y 92 en orden al delito TCIA. ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, R.M.L. y diligencias de rigor, avalando todos los elementos secuestrados en los distintos objetivos, solicitando que se realicen tareas investigativas a los fines de dar con el paradero de FRANCO LEONEL FERNÁNDEZ quien logró fugar de uno de los objetivos y disponiendo que se traslade al aprehendido junto a actuaciones hacia sede judicial en el día de la fecha, mientras que respecto a FUNES CLAUDIO RUBÉN, (58), DDO. EL SALVADOR AL 500 QUILMES, no tomo temperamento alguno por no estar vinculado en la presente causa, por lo que dispuso que se mantenga comunicación con el Dpto. Jud. Avellaneda. Mantenida comunicación con la Dra. Olmos Coronel, U.F.I. 1 Avellaneda, avalo la aprehensión del mentado FUNES, disponiendo que sea notificado del contenido de los art. 60, 89 y 92 en orden al delito TCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, R.M.L. y diligencias de rigor, y que finalizadas las diligencias se le otorgue la libertad en tenor a lo establecido en el art. 161 del C.P.P.- Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.