SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD – REGIÓN AMBA SUR I
ESTACIÓN DE POLICÍA DE SEGURIDAD QUILMES
FECHA: 08/10/22
HORA: 22:00 a 04:00 Hs.
MOTIVO: MEGAOPERATIVO DE SEGURIDAD «PREVENCIÓN Y DISUACION DE DESPLAZAMIENTO EN CARAVANA DE MOTO VEHICULO/ SECUESTRO DE MOTOS (ORDEN DE SERVICIO 1581/2022)
EXTRACTO: Fecha y hora de mención, da inicio y cumplimiento de la ORDEN DE SERVICIO N° 1581/2022 denominado MEGAOPERATIVO DE SEGURIDAD «PREVENCIÓN Y DISUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN CARAVANA DE MOTO VEHICULO/ SECUESTRO DE MOTOS. De resultancias ampliaré.
ZONAS A OPERAR:
• Triángulo de Bernal (Quilmes 2da.)
• Parque lineal Don Bosco (Quilmes 8va.)
FDO. RODRIGO LEDESMA, COMISARIO MAYOR, JEFE E.P.D.S. QUILMES.
Quilmes: Operativos de prevención de ilícitos
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD – REGIÓN AMBA SUR I