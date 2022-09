Quilmes: Un aprehendido por robo agravado por el uso de arma de fuego

ROBO AGRAVADO POR USO ARMA DE FUEGO *

S.R. AMBA SUR 1-

CRIA. QUILMES 9º

23SEPT22

LUGAR: : Calle Gutiérrez al 2400 y Estanislao del Campo.

TEXTO: Fecha personal del CP Quilmes, es alertado por el 911, calle Gutiérrez al 2400 robo en proceso en verdulería. Al arribo observamos que vecinos, tenían aprehendido a un masculino en Av. Calchaquí y Luis Agote, a quien se identifica como Sosa Lorenzo Cristian(22) quien intento cometer ilícito en la verdulería, victima Tita M. (38) quien fue agredido físicamente por vecinos de la zona, donde el sujeto, mediante intimidación de arma de fuego; gatillo varias veces y no saliendo el disparo quien quería sustraer dinero en efectivo de la caja registradora, llevándose consigo un teléfono celular, propiedad de un ocasional Nicolás F. (22). Al momento de la aprehensión al causante no se halla arma de fuego, como así tampoco el celular sustraído. Trasladado por SAME a nosocomio local para su atención, donde fue dado de alta luego de ser asistido, trasladándolo a esta dependencia. Mantenida comunicación con UFIJ Nº03 DR Dr. Conde, dispuso caratula de epígrafe, avalando la aprehensión de este sujeto, ordenando cumplimentar diligencias judiciales de rigor, remitiendo actuaciones y aprehendido día de mañana a primera audiencia . Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.