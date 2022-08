Quilmes: Allanamientos por venta de drogas

ALLANAMIENTOS POR TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN (01 FEM APREHENDIDA) SOLANO

S.R. AMBA SUR 1

CRIA. QUILMES 4º

09AGOS22

LUGAR: CALLE 819 NRO. 1645 ENTRE CALLES 885 Y 887 DE ESTA LOCALIDAD.

APREHENDIDA: TORREZ FLORENTIN NANCY LORENA, paraguaya 45 años, soltera, terapéutica, domicilio

TEXTO: Fecha Personal del GTO de esta Dependencia Policial, con colaboración del Grupo Fuerzas Especiales Halcón, Personal de Infantería, Caballería, Grupo Motorizada de la Jefatura Departamental Quilmes, y GTO de las Comisarías Quilmes 9na, 5ta y 3ra, dieron Cumplimiento a Allanamiento requisa y secuestro en el marco de la IPP Nro. 13-00-01775-22 cararulada Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización, con intervención de la UFIJ nro 20 y Juzgado de Gtias Nro 1 del Depto. Judicial de Quilmes, arrojando resultado altamente positivo, logrando dar con la sindicada en la presente investigación identificada como Torrez Florentín Nancy Lorena, paraguaya, 45 años, domiciliada en el lugar de mención. logrando el secuestro de UNA (01) BOLSA DE NYLON TRANSPARENTE, LA CUAL EN SU INTERIOR POSEIA UNA SUSTANCIA COMPACTA EN FORMA DE RECTANGULAR DE COLOR AMARRILLLENTA, SIMIL A LA SUSTANCIA PACO, como así también VEINTISEIS (26) ENVOLTORIO DE NYLON DE COLOR NEGRO, DONDE EN SU INTERIOR POSEÍA UNA SUSTANCIA COMPACTA DE COLOR AMARILLLENTA, un (01) teléfono celular marca SAMSUNG modelo A32, de color negro, pantalla táctil, dos (02) balanzas de precisión marca ORYX modelo SF-400ª, de 1gr a 10000 gramos, UN revólver marca GARATE ANIPUA & FIBAR, calibre FOR 32-LONG. CTH, no posee número de serie visible de 06 alveolos, conteniendo en su interior 04 balas encamisadas marcas 32swe cbc, $25.440 pesos argentinos en billetes de distinta denominación, una (01) bolsa de nylon de color verde sin marca visible que en cuyo interior poseía una suma de cuatrocientos trece (413) envoltorio de nylon de color negro, donde en su interior poseía una sustancia compacta de color amarillenta símil a la sustancia paco, un (1) teléfono celular marca SAMSUNG modelo GALAXY J7, de pantalla táctil dañada, de color blanco, un (01) pistolón con cachas de plástico marca FORASTERO, 14 MM INDUSTRIA ARGENTINA, con numeración suprimida, y junto a la misma se hallan 6 cartuchos intactos de color rojo marca visible ORBEA CALIBRE 14, y un cartucho servido de color rojo marca visible ORBEA CALIBRE 14, TRESIENTOS veintisiete (327) envoltorios de nylon en forma rectangular de transparente, sin inscripción alguna el envoltorio y brochado con un broche flexible, donde en su interior poseía una sustancia compacta color pardusca con olor a nauseabundo. una bolsa de nylon de color trasparente, donde se halló varios recortes de bolsa de nylon de color negra, cinco cajas de cartón de color verdes y celestes con la marca staples no 10 -1m y una abrochadura de material chapa que reza la marca M.I.T. PATENTE 30047 industria Argentina brochez n° 50, Comunicación telefónica con el Dr. Araoz de la UFIJ Nro 20 del Depto. Judicial de Quilmes, quien impartió directivas de rigor, queda do aprehendida por los delitos de Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización y Tenencia de arma de Guerra de usos civil . Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.