Lanús: Un aprehendido por amenazas agravadas y tenencia de armas

UN MASCULINO APREHENDIDO POR TENENCIA DE ARMA DE FUEGO, AMENAZAS EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

S.R. AMBA SUR 1.

E.P.D.S. LANÚS

FECHA: 11/07/2022

INTERVENCION: UFI Nro. 07, AVELLANEDA-LANÚS.

Texto: Ccar. Uppl Lanús, fecha, personal de este elemento, perteneciente al Cuadrante 22 a bordo del móvil 22056, son desplazados al domicilio Blanco Encalada al 4300, donde se encontraría un masculino amenazando y hostigando a su ex pareja el cual estaría armado. Al arribo del móvil proceden a la identificación de ROLDÁN ÁNGEL HIPÓLITO, de 65 años que al momento de realizarle un cacheo preventivo se le incauta un arma de fuego tipo pistolón marca REXIO calibre 14, de un cañón, con un cartucho colocado y una cuchilla tipo carnicero. Seguidamente se entrevistan con la llamante quien se identifica como NOEMI C. quien manifiesta que quiere realizar la denuncia en contra de su ex pareja. Se procede a trasladar al aprehendido y la damnificada a la Seccional Policial Lanús 6ta.