Lanús: Dos aprehendido por robo calificado

DOS MASCULINOS APREHENDIDOS EN IPP ROBO CALIFICADO POR EMPLEO ARMA DE FUEGO – ABUSO DE ARMAS – LESIONES – TENENCIA ILEGAL ARMA DE USO CIVIL-

SSRAS I.-

EPDS LANÚS.-

CRIA. LANÚS 4TA. REMEDIOS DE ESCALADA.-

25 JUNIO 2022.-

Fecha se toma conocimiento 911 HAF calle Méndez y Manuel Castro este medio. Constituido personal policial se entrevistan con víctima identificado como RUBÉN C. 59 años quien expresa momentos antes circulaba abordo automóvil marca RENAULT modelo FLUENCE AA-442-RJ donde es interceptado por 2 N.N masculino quienes mediante intimidación arma de fuego lo obligan que detenga su marca, abordando el vehículo donde se genera un forcejeo y uno de los masculinos efectúa disparo con arma de fuego, impactando en muslo derecho, haciendo descender a victima del rodado, intentando fugar en el rodado para luego darse a la fuga a pie abandonando el rodado. Presente ambulancia SAME asiste a víctima traslándolo a Hospital Evita de Lanús, no revistiendo gravedad la lesión que presenta. Personal GTO este elemento logro dar con cámaras de seguridad privadas, aportando descripción y fisonomía de los autores del hecho, donde acorde a datos aportados, personal del comando patrullas Lanús observan en calle Rosales al 700 a dos masculinos similares características, quienes al recibir la vos de alto se dan a la fuga, efectuando uno de ellos un disparo arma de fuego ingresando a domicilio calle Rosales 768. Juntamente con apoyo de móviles Comando Grupo PRI y GTO, se logra a la aprehensión de FERNÁNDEZ GUSTAVO DANIEL 23 años y GONZÁLEZ CARLOS 27 años Indoc., a quienes se les incauto en su poder de Escopeta Cal. 16 marca Centauro Mod. 30 N° de serie 202173, carabina calibre 22 marca Mahely N° de serie 20597 el cual POSEE PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO NSI 29702, una réplica de arma corta y una mochilas conteniendo documentación y pertenencias de la victima. Personal policial ileso. Se interioriza hecho Dr. Rodríguez UFI 06 Lanús, aprobando lo actuado disponiendo IPP de epígrafe. AMPLIARE.