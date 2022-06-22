Berazategui: Clausura infracción leyes 13081 y 25761

CCAR. INFRAC. LEY 13.081 – INFRAC. LEY 25.761 (RUDAC) CLAUSURA
S.R AMBA SUR I – EPDS BZ
CCA. CRIA BZ 4TA
FECHA 21/06
LUGAR: 149 Y 49 A BZ
INTERVENCION: UFI Y J Nº 12
DTE. GTO
IMP. GÓMEZ RAMÓN NORBETO
SECUESTRO: 02 DISCO DE FRENO – CAPOT – 05 GUARDABARROS – 03 RADIADOR – REJILLA – ZOCALOS – CUBRE CARTER – PARA GOLPES – CONSOLA – 02 CARBURADOR – 02 PUERTAS – 03 TAPA DE CILINDRO – AIRE ACONDICIONADO – CALEFACCION – 03 OPTICA – CAJA DE CAMBIOS – TANQUE DE NAFTA – 02 ADMISION – CAJA DE PLASTICO – 06 RUEDAS – BURRO DE ARRANQUE.-
RELATO: Fecha, personal de GTO llevo a cabo lo mencionado en epígrafe en un taller mecánico, identificando al propietario como GÓMEZ RAMÓN NORBERTO, quien no poseía habilitación de local, como así tampoco la habilitación de lo secuestrado ut supra. Se labran actuaciones. Es cuanto informo al Sr. Jefe