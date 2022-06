Berazategui: Tres aprehendidos por tentativa de robo y tenencia ilegal de arma

CAR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y ROBO EN GRADO DE TENTATIVA.-

S.R. AMBA SUR I. – E.P.D.S. BERAZATEGUI

CCA. UPPL BERAZATEGUI.-

FECHA: 13/06/2022

HORA: 20:16HS.-

LUGAR: AV SABIN Y 366. BZ 2DA.-

APREHENDIDOS: (1) Ezequiel José C., 17 AÑOS, DDO 142 y 44 AL 4400, DNI NO RECUERDA.-

(2) Acosta Mario Héctor, 18 años, DDO Vergara e/ 47 y 48 AL 5800.-

(3) Martín Ezequiel M., 15 años, F. NAC 16/03/07, DDO Vergara y 50 Nº6085, DNI NO RECUERDA.-

TESTIGO: Lucas D., 34 AÑOS, F. NAC 5/8/1988, DDO 136 equina 24 Nº 2373,

DNI 33.913.541.-

ARMA SECUESTRADA: TIPO REVÓLVER, CALIBRE 32 largo, NUM DE SERIE 03565, SIN MUNICIONES.-

ELEMENTOS SECUESTRADOS: BICICLETA MARCA OLMO MODELO LUX NUM DE CUADRO F201L48062 COLOR NEGRA CON VIVOS AMARILLOS RODADO 29, BICICLETA MONTAIN BIKE RODADO 26 CON CAMBIOS SIN NUM CUADRO COLOR NEGRA.-

BULLDOGPERSONAL INTERVINIENTE:

MÓVIL RANELAGH R.O 22238

OFL QUINTANA SABRINA

OFL HAASE VICTOR

MÓVIL MOSCONI R.O 22008

SGTO LATRECCHIANA YESICA

OFL RETAMAL BRIAN

EXTRACTO: En fecha personal de móvil Ranelagh se encontraba en recorrida bajo O.S 928/22 «REFUERZO DE RECORRIDA DINAMICA EN PREVENCIÓN DE DELITOS EN GENERAL EN TODAS SUS GAMAS SEGÚN SURGE DE MAPA DELICTUAL CEPAID BERAZATEGUI» cuando son alertados por un transeúnte, que no aporta datos, que en calles 366 y Sabin habrían tres sujetos intentando robar cables, al arribo constatan positivo los dichos, tres sujetos arriba de los postes intentando robar el cableado, por lo que le dan la voz de ALTO, la cual no es acatada ya que bajan de los postes e intentan darse a la fuga en dos bicicletas, por lo que solicitan apoyo arribando móvil Mosconi deteniendo la marcha de Acosta y Morel, mientras que Ranelagh intercepta a Carabajal a quien en presencia de un testigo le encuentran entre ropas justamente en la cintura un arma de fuego tipo revolver, por lo que proceden a la aprehensión de los sujetos y traslado de ellos a Comisaría 2da Ranelagh para actuaciones de rigor.