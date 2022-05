Avellaneda: Allanamientos y aprehendidos por robo agravado modalidad salidera bancaria al cantante de La Berisso

CCAR. TRES (03) ALLANAMIENTOS EN EL MARCO DE HECHO ROBO AGRAVADO (modalidad «SALIDERA BANCARIA», víctima cantante grupo LA BERISSO) – DOS (02) APREHENDIDOS MASCULINOS MAYORES UNO DE CONTEXTURA GRANDE ROBUSTO REGISTRADO EN MATERIAL FÍLMICO COMO ACOMPAÑANTE MISMAS CARACTERISTICAS -SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA( IGUAL A LA UTILIZADA POR LOS MALVIVIENTES Y REFIEJADA POR CAMARAS ) UN REVOLVER CAL. 22 LARGO, UNA MOCHILA, DINERO EN EFECTIVO, REPUESTO DE MOTOCICLETA HONDA XRE 300, UN DRON, VESTIMENTA UTILIZADA EN EL HECHO (GORRITA BLANCA – UNA GORRITA NEGRA Y ZAPATILLAS OSCURAS ) UNA CHAPA PATENTE DE MOTOCICLETA APÓCRIFA, 03 (TRES) TELEFONOS CELULARES, UN MANOJO DE LLAVES

S.R. AMBA SUR I

E.D.P.D.S. AVELLANEDA

CCA. CRIA. 1° AVELLANEDA

16Mayo2022

APREHENDIDO: 1- MONTES MARÍN DIEGO ENRIQUE, peruano, 29 años

2- BARRIONUEVO BRIAN JOSÉ, arg., 28 años. 3- BARRIONUEVO PABLO ALEJANDRO, arg., 33 años. INTERIVIENE: UFI 01 Av., a/c Dra. Olmos Coronel

EXTRACTO: Fecha informa Cria. Avellaneda 1era., que en fecha 21 de Abril del Cte. año, se recepcionó denuncia a Rolando Cristian Sartori (cantante grupo La Berisso), quien comentó que en horas del mediodía, en la intercepción de la calle 12 de Octubre al 100 de Av., tres sujetos en tres motocicletas, lo interceptan y sustraen, una mochila dentro de la cual transportaba gran cantidad de dinero sin dar especificación de la suma, la cual había retirado del banco Santander sucursal situada en Av. Mitre y España de Av. Ello motivo la I.P.P. 20-00-007719-22, por lo cual tras tareas investigativas de campo, realizadas por GTO de este elemento, direccionadas por la Sra. Fiscal y contando con seguimiento de cámaras privadas y COM Avellaneda, en la fecha, el Juzgado de Gtias. 03 Deptal., otorgo tres (03) ordenes de allanamiento, la cual se efectivizaron con colaboración de GTO Crias. Avellaneda 3, 4, 5, 6, 7, Destacamento Dock Sud, Infantería Avellaneda y UPPL Avellaneda, arrojando siguientes resultados: OBJETIVO 01 calle Zarate al 600 de Sarandí, donde se efectivizo la aprehensión de BARRIONUEVO BRIAN y de BARRIONUEVO PABLO, secuestrando además motovehículo Rousser Bajaj color oscuro, un revólver cal. 22 serie 04642L marca Doberman con 40 proyectiles mismo cal. (no registro secuestro), dos teléfonos celulares, dos gorras, un par de zapatillas, un dron asimismo se constato la presencia de una pistola cal. 09 mm y otra pistola cal. 40 mm., ambas restituidas al morador por poseer documentación. OBJETIVO 02 Pasaje Itatí al 100 de Villa Dominico, donde se procedió a la aprehensión de MONTES MARIN DIEGO, secuestrando además una mochila, un teléfono celular. OBJETIVO 03: calle Ramallo al 300 de Sarandí, se identifico morador y se procedió al secuestro de repuestos motocicleta HONDA XRE300, una chapa patente de moto apócrifa (simil utilizada en el hecho), un manojo de llaves, $ 8.000, U$s 3, un reloj pulsera, una computadora. Mantenida comunicación con Fiscal actuante, dispone aprehensión de MONTES MARIN y de BARRIONUEVO BRIAN, a quienes se los notificara conforme Art. 60 CPP, serie de recaudos y traslado día de mañana a primera hora junto a lo actuado; respecto de BARRIONUEVO PABLO, serie de recaudos y soltura. Fdo. COUCEIRO RAÚL – SUBCOMISARIO – JEFE DE DEPENDENCIA.