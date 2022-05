Quilmes: Allanamiento por infracción a la Ley 23.737

RESULTADO ALLANAMIENTO POSITIVO – INFR. ART. 5º LEY 23.737 – 01 MASC. Y 01 FEM. APR. MAYORES – QUILMES

S.R. AMBA SUR I – CRIA. QUILMES 3º LA COLONIA

04MAY22

TEXTO: Fecha personal policial cumplimenta O.S 797/22 Caratulada Allanamiento, Secuestro y Requisa personal en el marco de la IPP 13-00-009214-22/00 Inf. Art. 5 Inc. C de la Ley 23.737 con intervención de la UFI Nro. 20 a cargo de la Dra. Antonini Clarisa, del domicilio de la calle Lisandro de la Torre Nro. 27, motivo por lo cual el personal de comisiono en el lugar junto con 02 testigos hábiles un masculino y una femenina, procediendo a la irrupción de la finca, la cual se hallaba habitada por un masculino y una femenina, identificados como JARA AILEN (30) dda. Lisandro de La Torre nro. 27 de Quilmes, quien es la sindicada en autos como quien comercializa estupefacientes y su hermano JARA MATÍAS (18) mismo dcilio constatando que en la misma finca habría otro domicilio, motivo por lo cual en ese momento se mantuvo comunicación con la fiscalía interviniente, quien avalo el allanamiento en urgencia en tenor al art. 59 del CPP, siendo irrumpida la finca de inmediato en la cual no se hallaba ningún habitante. Se procede a realizar una requisa minuciosa en todos los ambientes en busca de elementos compatibles con la venta de estupefacientes, la cual arrojo resultado altamente POSITIVO secuestrando los elementos mas abajo mencionados siendo que el segundo domicilio la requisa arrojo resultado NEGATIVO. Mantenida comunicación con el Dr. Araoz, el mismo interiorizado del resultado de la diligencia dispuso la aprehensión de la femenina Jara Ailen y se lo impute a Jara Matías, se los notifique a ambos de la formación de la causa por el delito de mención de epígrafe seguido de demás diligencias de rigor. De surgir novedad ampliare. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.

OBJETIVOS: 02

POSITIVOS: 01

NEGATIVOS: 01

APREHENDIDOS: 02

MARIHUANA INCAUTADA: 2.768 KG

DINERO INCAUTADO: 2.500 PESOS ARG.

TECNOLOGIA INCAUTADA: 06

TELEFONIA INCAUTADA: 01

OTROS: 152