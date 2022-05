Avellaneda: Tres menores demorados por robo agravado en poblado y en banda

CCAR. TRES APREHENDIDOS MENORES POR ROBO AGRAVADO EN POBLADO Y EN BANDA

S.R. AMBA SUR I

E.P.D.S. AVELLANEDA

CCA. CRIA. AVELLANEDA 1era.

02MAYO2022

APREHENDIDO 01: FRANCO AGUSTIN D., 15 AÑOS, DNI NO RECUERDA.-

APREHENDIDO 02: JOEL DANIEL J., 14 AÑOS, DNI NO RECUERDA.-

APREHENDIDO 03: ARIEL SERGIO M., 13 AÑOS, DNI NO RECUERDA.-

INTERVIENE: U.F.I. 02 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora AVELLANEDA, a/c DR. Colazzo.- EXTRACTO: Fecha Cca. Avellaneda Primera, GTO de este elemento, procedió a la aprehensión de FRANCO AGUSTIN, JOEL DANIEL, en Mariano Acosta y Colón de Av., quienes minutos atrás en calle 9 de Julio esquina Av. Belgrano tras romper el vidrio trasero lado conducto del vehículo marca Chevrolet modelo Agile, dominio JPU-461, le sustraen pertenencias de su interior. Que un vecino alerta al personal del comando de Avellaneda, que 3 sujetos de joven edad habría sido los autores del hecho y que se habrían fugado por 9 de Julio hacia Palaá. Que personal del comando Av. da vista a los autores quienes se dan a la fuga a pie descartándose de las pertenencias sustraídas, siendo en calle Mariano Acosta y Colon donde se intercepta a dos de ellos incautando en su poder un par de zapatillas blancas. Que mediante el aporte de Monitoreo Avellaneda se logra dar con el tercer masculino siendo ARIEL SERGIO M. a quien se le incauta una campera del Club Atlético Boca Juniors. Se traslada a los menores a dependencia, donde la propietaria del vehículo Chevrolet Agile, reconoce tanto la campera como las zapatillas como propias. Mantenida comunicación telefónica con el Dr. Colazzo, de la UFIJ N°02 de Lomas de Zamora, dispone actuaciones por ROBO AGRAVADO EN POBLADO Y EN BANDA, sin adoptar medidas de coerción por resultar los autores inimputables. Es cuanto informo. Fdo. Subcomisario Raúl Couceiro, Jefe de dependencia.