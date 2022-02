Quilmes: Tres aprehendidos por robo agravado

ROBO AGRAVADO ROBO AGRAVADO POR EFRACCIÓN EN TENTATIVA (03 MASC. APREHENDIDO). LA COLONIA

S.R. AMBA SUR 1

CRIA. QUILMES 3º

20FEB22

LUGAR: CALLE NECOCHEA AL 2300 Y AMEODO. QUILMES

TEXTO: Fecha, personal policial del CP Quilmes, son comisionas vía radial 911 a calle Necochea al 2300. Quilmes, donde habría un ingreso en proceso. Una vez en el lugar junto con el apoyo de personal de Prefectura Naval Argentina que ese encontraba en recorrida, se observa que estaba una hoja del portón abierto y el alambre de púa que se encontraba sobre la pared prorrumpido. Junto con el apoyo de los cuadrantes ingresan a la finca observando que movimientos dentro de la finca.- Ante ello se le da la voz de ALTO POLICÍA, dando aviso de que estaban rodeados.- Seguidamente se les da la orden de salir accediendo a ello pudiéndose observar que se trataba de 3 masculino, los cuales son reducidos e identificados como: ANDRÉS ALEJANDRO BAEZ ACOSTA,(21),dlio calles 113 esq. 4 Nº 409 Berazategui, MOLINA PEDRO LEONEL,(30), dlio calle Colombia Nº. 1753 de Ezpeleta y de CARRERA LUCAS ARIEL (26), dlio Av. La Plata Nº 5466 de Ezpeleta. Se lleva a cabo un cacheo superficial a los fines de dar con elementos de peligrosidad dando dicha diligencia resultado negativo.- Entre los elementos que llevaban se le procedió al secuestro de una barreta, guantes de látex color blanco, una tenaza y una llave francesa, herramientas utilizadas para forzar la ventana de reja que da a dicha vivienda. Seguidamente tras inspeccionar la vivienda, ya que la misma en el interior se encontraba todo revuelto se procedió al hallazgo de varias ARMAS DE FUEGO como 1.- Pistola de aire comprimido, con empuñadura de color marrón claro- marca Acuara, apta para el disparo; 2.- Revólver calibre 22 LR. de color negro, con empuñadura de color negro- marca Jaguar (industria Argentina) numeración c18993; 3.- Pistola marca Glock- modelo 30, calibre 45 PLG ACP- número de serie SSR946, empavonada; 4.- Pistola aire comprimido, marca p-25 Blowblack Gamo, calibre 177/4,5 mm- 15A02606, de color negro; 5.- Pistola marca Glock- modelo 30, calibre 45 PLG ACP- número de serie SSR946, empavonada, con dos cargadores de color negro marca Glock; 6.- Revólver calibre 22 LR. de color negro, con empuñadura de color negro- marca Jaguar (industria Argentina) numeración c19000; 7.- Pistola marca Bersa, modelo Thuender, calibre 40 Pro, numeración F51327, empavonada, con empuñadura plástica de color negro, apta para el disparo, con un cargador de color negro de marca Bersa calibre 40; 8.- Escopeta maca Taurus modelo ST -12- numeración 510184311, empavonada. Entre ellos Silenciador de color negro calibre 22,2,3- mira telescópica de color negro marca Castor. 9.- (43) Municiones de calibre 40 marca SP s y w; 2.- 10.- (50) Municiones de calibre 45 Stopping y Power; 3.- 11.- (200) balines aproximadamente 5,5 mm-/22- marca Apolo Predador; 4.- 12.- (400) balines aproximadamente 4,5 mm-/177- marca Apolo- esféricas; 5.- 13.- (8) municiones de Guerra- calibre 12/70 -marca Orbea; 6.- 14.- (50) municiones de calibre 22- marca C. Y ARMAS BLANCAS como 1.- cuchillo marca Nieto an.58 spain -steil con el mango de acero color dorado, con empuñadura de plástico verde de un tamaño de hoja de 18cm y un tamaño total de 30 cm de largo con funda de color marrón de cuero; 2.- cuchillo marca Muela MM Made in spain inox con el mango de acero color negro, con empuñadura de plástico verde de un tamaño de hoja de 1cm y un tamaño total de 33 cm de largo con funda de color marrón de cuero; 3.- cuchillo marca Columbia Jinbang Company USA SABER NO SA20 Patent: No. 201130662825.3 con el mango de acero color dorado, con empuñadura de plástico blanco y negro de un tamaño de hoja de 18cm y un tamaño total de 30 cm de largo con funda de color negra de tela; 4.- cuchillo marca COLD STEEL SPECIAL OPS SERIES con el mango de acero color NEGRO, con empuñadura de goma de color negra de un tamaño de hoja de color negra de 22 cm y un tamaño total de 35 cm de largo con funda de color negra de tela, y la documentación siguiente 1.) – Tarjeta de Tenencia de arma de pistola Glock modelo 30- calibre 45- número 6438587 . 2.) – Tarjeta de Tenencia de arma de revolver Calibre 22, modelo 2 1/2- número 6138587 (a nombre de Oscar P.) 3.)- Tarjeta de Tenencia de arma de pistola Glock modelo 30- calibre 45- número 6438587 (a nombre de Silvio P.) 4.)- Tarjeta de Tenencia de arma de revolver doble acción- Calibre 22 PLG largo rifle- número 6138585 (a nombre de Oscar P.) 5.)- Tarjeta de legítimo usuario a nombre de Silvio P. 6400042. Acto seguido se procede al secuestro de lo nombrado, dejándose constancia que en el lugar no se hallaba morador alguno y el traslado de los aprehendidos a la seccional policial. Una vez en dependencia se hace presente el propietario de la finca quien se idéntica como ADOLFO R. ,(76), dlio calle Necochea al 2000 Quilmes, quien refiere que alquila en el lugar, pero el mismo se halla de vacaciones en el sur. De comunicación telefónica con el Dr. Martin Conde a cargo de la UFIYJ Nº 03 de Quilmes, quien avalo lo actuado, dispuso actuaciones de epígrafe y diligencias de rigor. De surgir se ampliara. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.