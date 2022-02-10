Berazategui: Operativo de control y prevención de ilícitos

CAR. INICIO OPERATIVO CONTROL VEHÍCULAR Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS /MOVIL COMANDO DE PATRULLA BERAZATEGUI EN CONJUNTO TRÁNSITO MUNICIPAL, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, MOTORIZADA, UPPL Y GTO DE CRIA 1RA .-
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN AMBA SUR I
ESTACIÓN DE POLICÍA DEPARTAMENTAL DE SEG. BERAZATEGUI
AMBITO JURISDICCIONAL: COMISARÍA BERAZATEGUI 1RA.-
FECHA: 10/02/2022
LUGAR: AV. LISANDRO DE LA TORRE Y CALLE 25 DE ESTE MEDIO. –
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