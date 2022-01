Florencio Varela: Dos aprehendidos por comercialización de estupefacientes

2 MASCULINOS APREHENDIDOS POR EL DELITO DE INFRACCION ART 5TO INC. C LEY 23737 COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

S.R A.S. I

E.P.D.S F. V.

SECCIONAL FCIO QUINTA

Fecha: 22-01-22

Magistrado de Intervención: UFI Y J Nº 01 FCIO VARELA

Juzgado de Garantías N° 06

DENUNCIANTE: PERSONAL POLICIAL

IMPUTADOS:

1) NAVARRO ARIEL ÁNGEL, ARGENTINO DE 44 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, EMPLEADO, DOMICILIADO EN CALLE RÍO NEGRO AL 1200 DE ESTE MEDIO

2) FLORES CRISTIAN AGUSTÍN, ARGENTINO, DE 46 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, CASADO, DOMICILIADO EN CALLE AMEGHINO AL 3200 DE FLORENCIO VARELA

ELEMENTOS SECUESTRADOS: UN VEHÍCULO RENAULT modelo SANDERO color azul dominio colocado AC816GV, UN BILLETE CON CLOHIDRATO DE COCAÍNA CON PESAJE DE 1.4 GRAMOS, UN ENVOLTORIO DE NAYLON CON COCAÍNA CON UNA SUSTANCIA DE 1.8 GRAMOS, DOS TELEFONOS CELULARES, DINERO EN EFECTIVO 3.020 PESOS

SINTESIS DEL HECHO: Informo al Sr. Jefe, que personal del GTO de este elemento, continuando con las investigaciones en relación a la temática de venta de estupefacientes al menudeo, se encontraban realizando tareas encubiertas, investigando las actividades que se desarrollaban en el barrio Villa del Plata de Florencio Varela. Que en ese momento observaron a un vehículo marca Renault modelo Sandero de color azul dominio AC816GV con dos masculinos, quienes estaban realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. Que los efectivos del GTO proceden al seguimiento del rodado y proceden a su interceptación en las calles Thevenet y Ameghino, secuestrando en la requisa del rodado clorhidrato de cocaína, celulares y dinero en efectivo . Que mantenida comunicación con la UFI interviniente, avalo lo actuado, quedando los sujetos a disposición de la justicia.